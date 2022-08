শ্যাডো আইটিকে দীর্ঘদিন ধরে নিরাপত্তা এবং সম্মতির জন্য হুমকি হিসেবে দেখা হয়েছে, কিন্তু আজকাল, আরও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এর সুবিধাগুলি উপলব্ধি করে। অনেক আইটি সফ্টওয়্যার এক্সিকিউটিভ প্রশ্ন করছেন, "নমনীয়তা বাড়ানোর সময় নিরাপত্তা বজায় রাখার একটি উপায় আছে কি?" যেহেতু ক্লাউড কম্পিউটিং তাদের ব্যবসার আইটি বাজেটের একটি ক্রমবর্ধমান অংশ গ্রাস করে চলেছে। সঠিকভাবে করা হলে, একটি ছায়া আইটি নীতি আইটি এবং ব্যবসা উভয়কেই স্বাচ্ছন্দ্যে সাহায্য করতে পারে। এটি করার জন্য, তবে, এর অর্থ, সম্ভাব্য ত্রুটিগুলি এবং সম্ভাব্য সুবিধাগুলির সাথে পরিচিতি প্রয়োজন৷

ছায়া আইটি কি এবং কেন?

"শ্যাডো আইটি" শব্দটি আইটি বা সুরক্ষা দলের সমর্থন ছাড়াই একটি ব্যবসায় তথ্য প্রযুক্তি সংস্থান, সফ্টওয়্যার বা অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করার অনুশীলনকে বোঝায়। এতে সফ্টওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার, পাশাপাশি ক্লাউড-ভিত্তিক সংস্থান উভয়ই জড়িত থাকতে পারে। ক্লাউড-ভিত্তিক পরিষেবা ব্যবহারের দ্রুত বৃদ্ধি বর্তমানে সবচেয়ে বড় সমস্যা: যত বেশি মানুষ এটিকে বেশি ব্যবহার করে, "শ্যাডো আইটি" এর ঘটনাকে বাড়িয়ে তুলছে ব্যবহারকারীরা ক্লাউড-ভিত্তিক সফ্টওয়্যার এবং পরিষেবাগুলি অ্যাক্সেস করতে এবং ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে উত্পাদনশীলতা অ্যাপ্লিকেশন বা টুলস একটি প্রতিষ্ঠানে ছায়া আইটির প্রবর্তন বিভিন্ন রূপ নিতে পারে তবে সাধারণত দুটি পদ্ধতির একটির মাধ্যমে সঞ্চালিত হয়:

কোম্পানির তথ্য অ্যাক্সেস, সঞ্চয় বা বিতরণ করার জন্য একটি তৃতীয় পক্ষের প্রোগ্রাম নিয়োগ করা। এমনকি যদি একটি কর্পোরেশন আনুষ্ঠানিকভাবে ফাইল শেয়ার করার জন্য Google Workspace অনুমোদন করে থাকে, তবুও একজন কর্মী Microsoft 365 ব্যবহার করার বিকল্প বেছে নিয়ে ছায়া আইটি চালু করতে পারেন।

অবৈধভাবে একটি অনুমোদিত সম্পদ ব্যবহার. একইভাবে, এমনকি যদি কোনো আইটি বিভাগ কর্পোরেট-পরিচালিত অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে Google Workspace-এর ব্যবহারকে সবুজ-বাতি দেয়, তবুও একজন কর্মী তাদের নিজস্ব অনিয়ন্ত্রিত অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে Google Workspace অ্যাক্সেস করে আইটি-এর ছায়া আনতে পারেন।

ছায়া আইটির উদাহরণ কি?

কোম্পানির ব্যবসার জন্য ব্যক্তিগত ইমেল অ্যাকাউন্টের ব্যবহার, অননুমোদিত Bring Your Own Devices (BYOD) ব্যবহার করা, অথবা আপনার কোম্পানির IT টিম দ্বারা পরিচালিত নয় এমন SaaS (একটি পরিষেবা হিসাবে সফ্টওয়্যার) পরিষেবাগুলির স্থাপনাগুলি ছায়া IT-এর সাধারণ উদাহরণ৷ নিচে শ্যাডো আইটির আরো নির্দিষ্ট উদাহরণ রয়েছে:

ট্রেলো এবং আসানার মতো সফ্টওয়্যার সহ উত্পাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য অ্যাপ্লিকেশন বা সরঞ্জাম।

মাইক্রোসফ্ট টিম, স্ল্যাক এবং গুগল চ্যাট হল মেসেজিং এবং সহযোগিতা অ্যাপের উদাহরণ।

মোবাইল ফোন অ্যাপ্লিকেশন বা টুল, ট্যাবলেট এবং অন্যান্য ইন্টারনেট অফ থিংস (IoT) ডিভাইস।

Google ড্রাইভ, ড্রপবক্স, বক্স এবং ওয়ানড্রাইভ সফ্টওয়্যার সহ ক্লাউডে ডেটা সংরক্ষণ বা ফাইল স্থানান্তরের জন্য পরিষেবা এবং অ্যাপ্লিকেশন।

Zoom, Skype, WebEx, এবং GoToMeeting সহ অনলাইন মিটিংয়ের জন্য অ্যাপ্লিকেশন বা টুল

অ্যাপয়েন্টমেন্ট শিডিউলিং এবং ম্যানেজমেন্ট সফ্টওয়্যার বা ক্যালেন্ডলি, শিডিউলঅনস এবং বুকফির মতো টুল।

ছায়া আইটি ব্যবহার করার ঝুঁকি কি কি?

ছায়া আইটির সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকিগুলিও ছায়ার মধ্যে লুকিয়ে থাকে। যদিও কর্মচারীরা ছায়া আইটি সফ্টওয়্যার সরঞ্জাম বা অ্যাপ্লিকেশনগুলির সাহায্যে তাদের কাজ আরও দ্রুত এবং সহজে সম্পন্ন করতে পারে, এই সফ্টওয়্যার বা অ্যাপ্লিকেশনগুলি ব্যবসার জন্য বিভিন্ন ধরণের নতুন বিপদ, অদক্ষতা এবং ব্যয় নিয়ে আসে।

দৃশ্যমানতা এবং নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে

অনানুষ্ঠানিক সিস্টেম বা অ্যাপ্লিকেশনে ডেটা সরানো হলে আপনি তত্ত্বাবধান এবং ব্যবস্থাপনা হারাবেন। শ্যাডো আইটি সিস্টেমগুলি নিরাপত্তা এবং নিয়ন্ত্রক অসম্মতি, ডেটা লঙ্ঘন এবং উল্লিখিত ডেটা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় দুর্যোগ পুনরুদ্ধারের পদক্ষেপ নিতে অক্ষমতার মতো বিপদগুলি প্রদান করে।

সফটওয়্যার ইন্টিগ্রেশন

সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন আইটি বিভাগের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। শ্যাডো আইটি সফ্টওয়্যার ডেটা লঙ্ঘনের ঝুঁকি তৈরি করে যদি ইন্টিগ্রেশনের কোনো অংশে আপস করা হয়। ব্যবহারকারীরা গুরুত্বপূর্ণ সফ্টওয়্যার আপগ্রেড ইনস্টল না করলে, এই লঙ্ঘনের তীব্রতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। সম্ভবত কর্মচারীরা তাদের সরঞ্জামগুলি কীভাবে আপগ্রেড করতে হয় তাও জানেন না।

যখন IT একটি সমন্বিত সিস্টেমে একটি আপগ্রেড সঞ্চালন করে, একটি পূর্বে অজানা অ্যাপ্লিকেশন বা সফ্টওয়্যার আক্রমণকারীকে পুরো ডাটাবেস অ্যাক্সেস করার জন্য একটি ব্যাকডোর প্রদান করতে পারে। প্রধান তথ্য অফিসারের জন্য বড় ধরনের ব্যাঘাত থেকে ফৌজদারি অভিযোগ পর্যন্ত যে কোনো জায়গায় এই ধরনের লঙ্ঘনের ফলে হতে পারে।

ডেটা হারিয়েছে

শ্যাডো ক্লাউড ডেটা ব্যবসার কাছে অ্যাক্সেসযোগ্য হয়ে উঠতে পারে, বিশেষ করে যদি সেই ব্যক্তি যিনি ডেটা তৈরি করেছেন তিনি কোম্পানি ছেড়ে চলে যান। ব্যবহারকারীর চুক্তি, নকশা নথি, এবং অন্যান্য প্রকল্প অ্যাপ্লিকেশন বা সরঞ্জামগুলি ব্যবহারকারীর ব্যক্তিগত ড্রপবক্স অ্যাকাউন্টে সংরক্ষণ করা হতে পারে। এটা সম্ভব যে ব্যবহারকারীকে বরখাস্ত করা হলে কোম্পানি ব্যক্তির ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট থেকে প্রয়োজনীয় গ্রাহক ডেটা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হবে না। যখন একজন ব্যবহারকারীকে বন্ধ করা হয় এবং শ্যাডো আইটি সফ্টওয়্যার ক্লাউড পরিষেবাগুলির জন্য আর অর্থ প্রদান করে না, তখন এই ধরনের পরিষেবা বা অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে অবিলম্বে নিষ্ক্রিয় করা সহজ।

খরচ

সমস্ত SaaS সাবস্ক্রিপশন বা অ্যাপ্লিকেশনগুলির প্রায় এক তৃতীয়াংশ, কিছু অনুমান অনুসারে, হয় অব্যবহৃত বা অব্যবহৃত, যার ফলে অদক্ষতা এবং অর্থ অপচয় হয়। কিছু ব্যবসা যারা তাদের ছায়া আইটি সফ্টওয়্যারকে উপনীত করতে চায় তারা তাদের SaaS পরিষেবাগুলির ট্র্যাক রাখতে দীর্ঘ স্প্রেডশীট ব্যবহার সহ অদক্ষ ম্যানুয়াল পদ্ধতি ব্যবহার করে, যা সময় এবং অর্থের অপচয়।

আক্রমণ পৃষ্ঠের অজানা সম্প্রসারণ

আরও ছায়া আইটি সহ, একটি সংস্থার উপর আক্রমণের আরও সম্ভাবনা রয়েছে। অসংগঠিত ডাটাবেস সিস্টেমগুলি কোনো পরিচিত নিরাপত্তা প্রোটোকলের সীমার মধ্যে নেই। যে শংসাপত্রগুলি হয় দুর্বল বা ইন্টারনেটে অব্যবস্থাপিত সম্পদ প্রকাশের ডিফল্ট ঝুঁকি৷ থ্রেট লগ ম্যানেজমেন্ট, সিকিউরিটি ইনফরমেশন, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট (SIEM) সিস্টেম সফটওয়্যার এবং পেনিট্রেশন টেস্টিং শ্যাডো আইটি কভার করবে না।

শ্যাডো আইটির সুবিধা

তবে Shadow IT এর সুবিধাও রয়েছে। এখানে শ্যাডো আইটি ব্যবহার করার প্রধান সুবিধা রয়েছে:

উৎপাদনশীলতার উচ্চ স্তর

এন্ট্রাস্ট ডেটাকার্ড দ্বারা পরিচালিত একটি জরিপের ফলাফল অনুসারে, প্রায় সমস্ত কর্মী যখন তাদের পছন্দের প্রযুক্তিগুলি ব্যবহার করার সুযোগ দেওয়া হয় তখন তাদের আউটপুট বৃদ্ধি করে। উপরন্তু, একই জরিপে দেখা গেছে যে 77% আইটি সফ্টওয়্যার পেশাদাররা মনে করেন যে তাদের কোম্পানিগুলি একটি প্রতিযোগিতামূলক প্রান্ত অর্জন করতে পারে যদি এক্সিকিউটিভরা অ্যাপ ব্যবহার করে সমস্যার সমাধানগুলি চিহ্নিত করার বিষয়ে আরও সহযোগিতা করে। যখন কেউ হাতের কাছে থাকা বিষয়টিকে সতর্কভাবে বিবেচনা করে, তখন কেউ বুঝতে পারে যে এই সিদ্ধান্তগুলি খুব জঘন্য নয়। উদাহরণ স্বরূপ, একজন হেয়ারড্রেসার পেশাদার হেয়ারড্রেসিং কাঁচির সেটের সাহায্যে নিয়মিত কাঁচি দিয়ে একই পরিমাণ কাজ করতে পারবে বলে আপনি আশা করবেন না।

ইনোভেশন ট্রিগার বা ক্যাটালিস্ট

যখন আরও বেশি লোক খুঁজছে, তখন হাতে থাকা কাজের জন্য আরও উপযুক্ত সরঞ্জামগুলি সনাক্ত করা সহজ। কর্মচারীরা নিজেরাই সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক যেগুলির সফ্টওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার সমাধানগুলি তাদের জন্য সবচেয়ে দরকারী হতে পারে; তাই, শ্যাডো আইটি তাদের আগে থেকে কারও কাছ থেকে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন ছাড়াই তাদের ইচ্ছামত কিছু ব্যবহার করতে দেওয়া নিখুঁতভাবে বোঝায়। তাই, কর্মীরা যে তথ্য প্রযুক্তি সফ্টওয়্যার বা অ্যাপগুলিকে নিজেদের ইচ্ছামতো ব্যবহার করা শুরু করেছে সেগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অধ্যয়ন করা এবং কোম্পানি জুড়ে তাদের আনুষ্ঠানিক গ্রহণের সম্ভাবনা অন্বেষণ করা ব্যবস্থাপনার জন্য আরও বেশি বোধগম্য। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাপ্ত সমাধানটি ব্যবস্থাপনা দ্বারা সরাসরি নির্বাচিত সমাধানের চেয়ে প্রাথমিক ব্যবসায়ের চাহিদার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

সেরা এবং উজ্জ্বল আনা

শ্যাডো আইটি তথ্য প্রযুক্তির একটি রূপ যা ব্যবসায়িকদের সাহায্য করতে পারে, বিশেষ করে যারা তথ্য প্রযুক্তি সফ্টওয়্যারের উপর খুব বেশি নির্ভর করে এমন শিল্পে কাজ করে, সেরা কর্মচারী নিয়োগ করে এবং রাখে। চাকরির প্রার্থীদের যাদের প্রচুর অভিজ্ঞতা রয়েছে তারা সর্বদা কৃতজ্ঞ হয় যখন তাদের সেই টুলগুলি ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হয় যা তাদের জন্য সর্বোত্তম কাজ করে একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন সেটের সরঞ্জামগুলি কীভাবে ব্যবহার করতে হয় তা শিখতে বাধ্য হওয়ার পরিবর্তে, যা পুরানো হতে পারে বা নাও হতে পারে। , শুধুমাত্র কারণ তাদের আগে যারা এসেছিল তারা তাদের ব্যবহার পছন্দ করেছে। একইভাবে, উচ্চ-সম্পাদনাকারী ব্যক্তিরা অনেক বেশি নিযুক্ত এবং উত্পাদনশীল হয় যখন তাদের কাছে উপলব্ধ সবচেয়ে আধুনিক আইটি সফ্টওয়্যার অ্যাক্সেস থাকে এবং তারা এমনকি প্রতিযোগীদের কাছ থেকে উচ্চতর ক্ষতিপূরণের অফারগুলিও প্রত্যাখ্যান করতে পারে যাদের কাজের পরিবেশ তাদের জন্য উপযুক্ত নয়।

শ্যাডো আইটি-এর চাহিদা এবং এক্সপোজার কমানো

আপনি উপরে তালিকাভুক্ত কয়েকটি জিনিস করার মাধ্যমে ছায়া আইটির প্রয়োজনীয়তা কমাতে পারেন, পাশাপাশি এর সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকিগুলিও কমিয়ে দিতে পারেন।

যোগাযোগ করুন এবং সহযোগিতা করুন

আইটি ব্যবহারকারীরা আসলে কী চান তা খুঁজে বের করুন। সাইলোস নামিয়ে আনা। আইটি বিভাগ এবং আইটি ব্যবহারকারীদের জন্য সহজ, আরামদায়ক এবং দক্ষ উপায়ে যোগাযোগ করা সম্ভব করে তোলে যাতে বর্তমান এবং নতুন প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির বাস্তব প্রয়োজনীয়তা, অভিজ্ঞতা এবং শেষ ব্যবহারকারীদের মন্তব্যগুলি আরও ভালভাবে বোঝা যায়। লো-কোড/নো-কোড প্ল্যাটফর্ম।

প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষিত

শ্যাডো আইটি সফ্টওয়্যারের সাথে সম্পর্কিত বিপদগুলি সম্পর্কে ব্যবহারকারীদের অবহিত করা এবং কীভাবে সংস্থাটি সাধারণ প্রশাসনিক নিয়মগুলিকে এড়িয়ে না গিয়ে প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করতে সহায়তা করতে পারে তা এই ঝুঁকিগুলি হ্রাস করার জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। যে কর্মচারীরা নিরাপত্তা সম্পর্কে জ্ঞানী এবং তথ্য প্রযুক্তি সফ্টওয়্যার সুরক্ষার জন্য সংস্থার দৃষ্টিভঙ্গি ভাগ করে তাদের ছায়া আইটি সম্পর্কিত ঝুঁকিগুলি উপলব্ধি করার সম্ভাবনা বেশি এবং তাদের প্রযুক্তিগত চাহিদাগুলি পূরণ করার জন্য গ্রহণযোগ্য সমাধানগুলি আবিষ্কার করতে উত্সাহিত করা হবে৷

সর্বশেষ ভাবনা

নিয়মিত অফিস কাঠামো আরও নমনীয়, দূরবর্তী এবং হাইব্রিড বিকল্পের পথ দিচ্ছে। ক্লাউড এই পরিবর্তনে সাহায্য করে, তবে আপনাকে এখনও কিছু উল্লেখযোগ্য পরিণতি মোকাবেলা করতে হবে। যতক্ষণ SaaS পরিষেবাগুলি আপনার উদ্ভাবনকে চালিত করছে ততক্ষণ ছায়া আইটি হুমকি একটি সমস্যা থাকবে।

কিন্তু আমি যদি আপনাকে বলি যে আপনি লো-কোড/নো-কোড প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে শ্যাডো আইটির সমস্ত ঝুঁকি সমাধান করতে পারেন? এই প্ল্যাটফর্মগুলি আইটি বিভাগের নিয়ন্ত্রণে থাকতে পারে, তবে তারা কর্মীদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবসায়িক সরঞ্জাম তৈরি করতেও সহায়তা করবে। কল্পনা করুন যে আপনি একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট শিডিউলিং অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে পারেন, উদাহরণস্বরূপ, যা সম্পূর্ণরূপে আপনার কোম্পানির প্রয়োজনের সাথে খাপ খায়। এবং এছাড়াও, আপনি শ্যাডো আইটি-এর এই সমস্ত ঝুঁকিগুলিকে ভয় পাবেন না - কারণ এটি আপনার আইটি বিভাগ দ্বারা উন্নত এবং নিয়ন্ত্রিত হবে। AppMaster.io হল একটি অত্যাধুনিক নো-কোড প্ল্যাটফর্ম যা আপনাকে আপনার ব্যবসার জন্য সেরা ওয়েব এবং মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে সাহায্য করবে কোনো কোড লেখার প্রয়োজন ছাড়াই৷