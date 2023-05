কোডিং ছাড়াই কি গুডরিডের মতো অ্যাপ তৈরি করা সম্ভব?

হ্যাঁ, আপনি AppMaster , which offers drag-and-drop app building and automatic generation of source code. মতো no-code প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে কোডিং ছাড়াই Goodreads-এর মতো একটি অ্যাপ তৈরি করতে পারেন, যা ড্র্যাগ-এন্ড-ড্রপ অ্যাপ বিল্ডিং এবং সোর্স কোডের স্বয়ংক্রিয় প্রজন্মের অফার করে।