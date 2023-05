เป็นไปได้ไหมที่จะสร้างแอปอย่าง Goodreads โดยไม่ต้องเขียนโค้ด?

ได้ คุณสามารถสร้างแอปเช่น Goodreads โดยไม่ต้องเขียนโค้ดโดยใช้แพลตฟอร์ม no-code เช่น AppMaster , which offers drag-and-drop app building and automatic generation of source code.