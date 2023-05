क्या बिना कोडिंग के Goodreads जैसा ऐप बनाना संभव है?

हां, आप AppMaster , which offers drag-and-drop app building and automatic generation of source code. no-code प्लेटफॉर्म का उपयोग करके बिना कोडिंग के Goodreads जैसा ऐप बना सकते हैं, जो ड्रैग-एंड-ड्रॉप ऐप बिल्डिंग और सोर्स कोड की स्वचालित पीढ़ी प्रदान करता है।