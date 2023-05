Có thể tạo một ứng dụng như Goodreads mà không cần viết mã không?

Có, bạn có thể tạo ứng dụng như Goodreads mà không cần viết mã bằng cách sử dụng nền tảng no-code như AppMaster , which offers drag-and-drop app building and automatic generation of source code.