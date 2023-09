VLGE lança conjunto de ferramentas sem código para mundos digitais de arte, moda e beleza

O metaverso tem sido um tema quente ultimamente, especialmente com a Apple lançando seu fone de ouvido Apple Vision Pro. Este anúncio e o lançamento do headset Visor XR da Immersed sugerem um apetite crescente na área de “computação espacial”.

Entre os participantes emergentes neste espaço está a VLGE, uma startup francesa que recentemente garantiu US$ 4 milhões em financiamento de investidores notáveis ​​como Venrex VC e L'Oréal. Em vez de depender de gigantes da tecnologia como Meta e Mark Zuckerberg, a VLGE procura capacitar indústrias focadas na moda, arte e beleza para moda e lucrar com os seus domínios digitais.

O produto V-Suite da startup oferece ferramentas no-code para construção de mundo e gerenciamento de ativos. Com seu recente lançamento, convida criadores e marcas a explorar seu Kit de Desenvolvimento de Software (SDK). SDKs, como o Emergence SDK for Unreal Engine da VLGE e do Crucible, são cruciais para estabelecer padrões em ecossistemas tecnológicos emergentes, atraindo desenvolvedores e inovadores.

Apoiadores proeminentes da VLGE incluem o British Fashion Council, BOLD (braço de risco da L'Oréal), o VR Fund e outros nomes de renome. Além disso, profissionais experientes da Wave, Sandbox e Paper Magazine assessoram a startup. Por trás do ambicioso impulso da VLGE está a fundadora Evelyn Mora, uma empreendedora finlandesa radicada na França com experiência em moda e fotografia sustentáveis. Mora também foi reconhecida por liderar a Semana da Moda Sustentável da Finlândia e por lançar a primeira Semana da Moda 3D.

Mora imagina um mundo onde o metaverso seja diverso, não monopolizado por um único gigante. Ela destacou o custo, a experiência do usuário e as limitações de escalabilidade das plataformas atuais. Seu objetivo com a VLGE é oferecer aos criadores uma maneira flexível e econômica de traduzir suas ideias em realidades virtuais. Além disso, ela prevê que as marcas aproveitem estes mundos digitais para minimizar o seu impacto ambiental, permanecendo na vanguarda dos movimentos culturais e artísticos.

A VLGE introduziu o V-BLDR, uma ferramenta no-code que permite aos usuários montar espaços virtuais a partir de vários modelos para simplificar o processo de criação. Além disso, a plataforma oferece vários caminhos de monetização, incluindo a integração de NFTs, tornando o VLGE um concorrente promissor no espaço do metaverso.

Outra menção notável na esfera do metaverso é Spatial, que garantiu US$ 47,3 milhões em financiamento. Oferece aos criadores de NFT uma plataforma para projetar e hospedar eventos virtuais. Além disso, a Exclusive pretende ser uma aliada web3 das marcas, oferecendo uma plataforma digital de colecionáveis. O seu recente financiamento inicial de 2,2 milhões de euros foi apoiado pela Tioga Capital e outros.

Concluindo, embora o espaço digital possa evoluir com novos participantes como “Zuckerverse” redirecionando seu foco, a VLGE permanece firme em sua missão de rejuvenescer e redefinir o metaverso.