A Quickbase, pioneira no setor de plataformas no-code, anunciou recentemente investimentos significativos no crescimento da empresa e na expansão internacional. Esse desenvolvimento inclui contratações estratégicas em vários locais, como Reino Unido, Irlanda e Índia, além de um crescimento considerável nos escritórios existentes em Boston, Salt Lake City e Sofia, na Bulgária. Como parte de sua expansão global, a Quickbase recrutou mais 100 funcionários em vendas, sucesso do cliente, produto e operações em todo o mundo.

Tem havido uma demanda crescente no mercado global por criação de aplicativos mais rápida, velocidade de entrega e maior flexibilidade. Isso é particularmente importante quando se trata de supervisionar, gerenciar e dominar projetos de alto risco. O Gartner estimou que 41% dos funcionários fora da TI criam aplicativos, levando a um aumento de inovadores de negócios e desenvolvedores cidadãos no ano passado. Para atender a essa demanda, a Quickbase fez investimentos substanciais para capacitar mais indivíduos e organizações em todo o mundo a liberar seu potencial, aprimorar operações e enfrentar desafios complexos de negócios.

No início deste ano, a Quickbase nomeou Mark Dillon como vice-presidente sênior de parceiros e internacional para liderar a presença internacional da organização. Sob sua liderança, a empresa expandiu suas equipes recrutando Vimal Nair como vice-presidente de vendas internacionais para chefiar equipes regionais. Além disso, a Quickbase ampliou rapidamente suas parcerias de integrador de sistemas regionais, técnicos e globais para acelerar a expansão do mercado. Isso permite que organizações com uso intensivo de operações aumentem a agilidade, acelerem as operações de negócios e automatizem processos complexos e sistemas díspares em escala.

Continuando a investir em regiões internacionais, a Quickbase visa permitir que mais organizações globais criem, conectem, administrem e melhorem continuamente soluções digitais personalizadas que atendem a dados e processos críticos, tudo em uma plataforma segura. Isso inclui a criação de soluções personalizáveis e flexíveis que os usuários possam operar e iterar com segurança em tempo real. Além disso, a plataforma permite a conexão rápida de dados e ferramentas para fornecer insights acionáveis aos usuários que mais precisam deles, além de desbloquear análises em tempo real entre sistemas e processos com segurança, eliminando silos de dados e falhas de comunicação.

Dadas as crescentes restrições de TI e o desenvolvimento lento e caro de aplicativos personalizados, Ed Jennings, CEO da Quickbase, enfatizou a necessidade de um software exclusivo para lidar com os problemas complexos de hoje. Ele prevê a expansão da empresa no Reino Unido, Irlanda e outras regiões globais como um marco importante em sua missão de ajudar as organizações a gerenciar e dominar projetos de alto risco.

No campo de plataformas no-code, empresas como AppMaster fornecem serviços semelhantes, oferecendo ferramentas poderosas para a criação de aplicativos de back-end, web e móveis. Essas plataformas tiveram uma rápida adoção nos últimos anos, tornando o desenvolvimento de aplicativos mais rápido e econômico para uma ampla gama de clientes, de pequenas a grandes empresas.

A Quickbase já auxilia quase 6.000 clientes, incluindo mais de 80% das empresas da Fortune 50, a obter agilidade operacional, fornecendo insights e automação em tempo real em processos complexos e sistemas distintos. Com sua expansão internacional contínua, a empresa está bem posicionada para atender à crescente demanda por soluções de negócios personalizáveis em todo o mundo.