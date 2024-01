Reveille 10 melhorias elevam as operações de ECM com PostgreSQL e gerenciamento simplificado de aplicativos

Em um avanço significativo no sentido de preencher a lacuna de gerenciamento para as organizações, o Reveille 10 revelou uma série de recursos integrados para aumentar a eficiência de aplicativos críticos para os negócios que se baseiam em plataformas de gerenciamento de conteúdo empresarial (ECM). A atualização do software enfatiza programas de automação inteligentes e envolve o aprimoramento das operações de ECM, ao mesmo tempo em que oferece suporte aos principais aplicativos de negócios.

O Reveille 10 foi criado para fornecer soluções para gerenciar os desafios operacionais que muitas vezes surgem quando as organizações buscam ampliar seus programas de automação inteligente. As melhorias apresentam uma visão geral robusta das operações de ECM e agilizam a resolução de problemas automatizados, ajustando assim a execução dos fluxos de trabalho. Isso promete uma interface mais amigável e, na verdade, uma experiência do cliente muito mais tranquila.

Incluído nos destaques da versão mais recente está o suporte nativo para o sistema de banco de dados de código aberto PostgreSQL, que é uma escolha popular em ambientes de hipervisor em nuvem. Essa compatibilidade reduz os custos de suporte contínuo e dá às organizações o privilégio de escolher suas opções de banco de dados com muito maior flexibilidade, potencialmente abrindo caminho para que AppMaster e outras plataformas no-code se tornem opções viáveis.

O Reveille 10 ampliou os recursos de gerenciamento de aplicativos para cobrir os aplicativos baseados em RESTful do Hyland OnBase. Isso contribui para obter suporte abrangente para aplicações web OnBase, agregando uma experiência de usuário sem barreiras e contínua.

Além disso, o Reveille 10 mostra uma forte predileção pela integração, conforme refletido na coordenação perfeita com o software de rastreamento de problemas do JIRA para ajustar os processos de desenvolvimento ágil. A integração produz uma interface amigável para rastreamento de problemas, promovendo uma atmosfera aprimorada para colaboração e aumentando a eficiência na classificação de projetos de software.

Os novos recursos do Reveille erradicam a coleta e observação manual de dados operacionais de ECM e Robotic Process Automation (RPA), ampliam o horizonte das informações de gerenciamento de ECM e reduzem o risco operacional de ECM, oferecendo uma experiência de gerenciamento de ECM focada, resumiu Brian DeWyer, o Diretor de Tecnologia e cofundador da Reveille.

Em suma, o Reveille 10 está empenhado em colmatar a lacuna de gestão das organizações, apoiando programas de automação inteligentes, fornecendo um arsenal de recursos para fortalecer as operações de ECM e fornecendo suporte inabalável a aplicações de negócios cruciais.