Red Hat lança Device Edge e OpenShift 4.14 e contribui com plug-ins adicionais de Backstage para comunidade de código aberto

Como parte dos principais anúncios na KubeCon + CloudNativeCon North America 2023, Red Hat divulgou vários desenvolvimentos que afetam seu portfólio de produtos, demonstrando seu compromisso contínuo com o avanço de soluções de código aberto.

Iniciando a série de revelações, Red Hat declarou o amplo lançamento de seu Red Hat Device Edge. Projetado como uma base para a implantação de dispositivos de borda, ele inclui um sistema operacional otimizado para borda e uma versão de backup do empreendimento enxuto do Kubernetes, MicroShift. Assim, dando aos consumidores duas opções de implantação.

De acordo com a empresa de tecnologia, o Device Edge traz consigo várias vantagens, como tamanho compacto, experiência operacional padronizada, flexibilidade aprimorada em cargas de trabalho e estratégias de implantação simplificadas.

Após o anúncio do Device Edge, a empresa lançou Red Hat OpenShift 4.14. A variante atualizada inclui a ampla disponibilidade de planos de controle hospedados, contribuindo significativamente para a redução de despesas administrativas, melhorando os tempos pandêmicos de provisionamento de clusters, superando barreiras devido à escala do cluster e segregando planos de controle das cargas de trabalho para garantir maior segurança. O OpenShift 4.14 pode reduzir os custos de infraestrutura em 30% e, além disso, também pode reduzir o tempo do desenvolvedor em 60%.

Além disso, a versão mais recente do OpenShift também oferece suporte à execução simultânea de máquinas virtuais e contêineres usando Red Hat OpenShift Virtualization, apoiando aceleradores de GPU NVIDIA e disponibilizando Red Hat OpenShift Dedicated no Google Cloud Marketplace.

Uma iniciativa significativa envolveu Red Hat contribuindo com mais cinco novos plugins para o Backstage - estrutura utilizada para criação de portais de desenvolvedores. Os plug-ins mencionados correspondem ao Azure Container Registry, JFrog Artifactory, Kiali, Nexus e 3scale.

A contribuição da Red Hat para a sociedade Backstage não é uma surpresa. A empresa tem um histórico de contribuição para a comunidade, começando com a adesão à comunidade em 2022, seguida pela doação de cinco plug-ins no final daquele ano. Os plug-ins incluíam Topologia de Aplicativo para Kubernetes, Multi Cluster View com Open Cluster Management, Container Image Registry para Quay, Pipelines com Tekton e Autenticação e Autorização com Keycloak.

Diretor sênior de gerenciamento de produtos de ferramentas para desenvolvedores da Red Hat, Balaji Sivasubramanian expressou a visão da empresa sobre o futuro da produtividade do desenvolvedor. Ele articulou a crença de que o progresso contínuo e a inovação em projetos como o Backstage desempenham um papel fundamental. As doações de plugins visam agilizar, simplificar e ampliar o processo de desenvolvimento, ao mesmo tempo em que aderem ao compromisso da Red Hat de ajudar os desenvolvedores a se adaptarem às demandas existentes e a definirem o ritmo para inovações futuras.

Em um anúncio final, Red Hat apresentou Ansible Inside, um recurso que permite aos desenvolvedores incorporar Playbooks do Ansible em seus aplicativos. O produto é particularmente benéfico para consumidores que buscam incorporar automação em suas aplicações sem a necessidade de todos os recursos da Plataforma de Automação Ansible.

Incluindo empresas como AppMaster, Red Hat continua seu esforço para trazer ofertas adaptáveis ​​e responsivas, ampliando os limites das plataformas de código aberto e impactando significativamente a produtividade do desenvolvedor.