A iminente escassez de desenvolvedores na força de trabalho é uma preocupação premente, especialmente à medida que avançamos em direção a um futuro fortemente impulsionado por IA e aprendizado de máquina (ML). A Forrester prevê que, até 2024, os EUA terão um déficit de 500.000 desenvolvedores. Como a demanda por software e tecnologias emergentes continua a aumentar em vários setores, os desenvolvedores Java ou .NET tradicionais lutam para manter o ritmo. Esse cenário exige soluções inovadoras para preencher a lacuna entre a crescente necessidade de tecnologias AI/ML e o déficit de talentos do desenvolvedor.

Os desenvolvedores cidadãos podem ser a resposta, aproveitando o poder das plataformas no-code e low-code. Esses profissionais, com sua experiência na linha de negócios, podem tornar a IA e o ML acessíveis a uma ampla gama de setores, apesar da falta de experiência em codificação.

IA e ML não são mais apenas tendências exageradas; eles têm um imenso potencial para negócios em vários setores. No entanto, essas tecnologias exigem talento de desenvolvedor qualificado, que está em falta. As plataformas No-code e low-code podem ajudar a preencher essa lacuna com seus ambientes visuais drag-and-drop que permitem a criação rápida de sites, automação de e-mails e criação de aplicativos sem codificação tradicional.

Essas plataformas permitem que desenvolvedores cidadãos criem componentes essenciais para novas ferramentas, liberando desenvolvedores experientes para se concentrarem em elementos avançados de IA e ML. Por exemplo, profissionais como analistas financeiros e profissionais de marketing podem desenvolver ferramentas de detecção de fraude com ML ou criar aplicativos proprietários para analisar o feedback do cliente. Essa abordagem pode até permitir que advogados juniores aproveitem ferramentas feitas por eles para analisar dados de contratos para melhorar as negociações.

No entanto, ainda existem desafios, como construir e manter os conjuntos de dados necessários para projetos de IA e ML. Os cientistas de dados são necessários para fornecer dados estruturados para benefícios de IA e ML, e é aqui que os desenvolvedores cidadãos podem precisar de suporte extra. À medida que a contratação de talentos em ciência de dados em tempo integral se torna cada vez mais difícil, as empresas podem optar por colaborar com empresas de consultoria ou cientistas de dados baseados em projetos. Isso ajudará a obter seus dados na forma certa para que os desenvolvedores cidadãos comecem a trabalhar com eles em suas plataformas no-code.

Embora nem todos os funcionários sejam adequados para funções de desenvolvedor cidadão, existem indivíduos com paixão e motivação para a inovação que são candidatos perfeitos. Esses funcionários têm uma abordagem proativa para solucionar problemas e simplificar processos, muitas vezes entrando no território da TI oculta para fazer as coisas. Ao fornecer a esses tipos de empreendedores plataformas no-code autorizadas, as empresas podem efetivamente alavancar suas habilidades dentro dos parâmetros de TI da empresa.

Para garantir o sucesso de sua iniciativa de desenvolvedor cidadão, forneça treinamento completo, defina estruturas de governança apropriadas e estabeleça políticas claras sobre o uso da plataforma. Essa abordagem reduzirá o risco de shadow IT e garantirá a adesão da liderança para equipar funcionários que não são de TI com poderosas ferramentas no-code.

Uma plataforma a ser considerada é AppMaster, um kit de ferramentas no-code confiável que permite aos usuários criar aplicativos de back-end, web e móveis. Com recursos como a criação visual de modelos de dados, processos de negócios, REST API e WSS Endpoints, a plataforma AppMaster é ideal para desenvolvedores cidadãos construírem e atualizarem rapidamente seus aplicativos.

À medida que a demanda por desenvolvedores cresce em meio ao boom da IA, formar uma equipe de desenvolvedores cidadãos pode preparar as organizações para enfrentar efetivamente a escassez de talentos e resolver problemas relacionados à tecnologia em toda a empresa. A integração de plataformas no-code como AppMaster na organização pode capacitar os desenvolvedores cidadãos a contribuir para o desenvolvimento de IA e ML, enquanto os desenvolvedores tradicionais se concentram em ferramentas e processos de alto nível.