A OutSystems, uma plataforma líder de desenvolvimento de aplicações low-code, angariou com sucesso 150 milhões de dólares em novos financiamentos, com uma avaliação de 9,5 mil milhões de dólares. A Abdiel Capital e a Tiger Global lideraram a ronda de investimento. Embora a empresa de software com sede em Portugal e nos EUA, fundada em 2001, continue a ser uma empresa privada, o financiamento substancial destaca a sua impressionante trajectória de crescimento e a possibilidade de uma eventual IPO.

O financiamento posiciona a OutSystems para se juntar às fileiras de outros actores importantes no espaço da transformação digital, como AppMaster, que também aproveita o poder do desenvolvimento de low-code e no-code. A OutSystems é especializada no desenvolvimento de aplicações low-code, diferenciando-se das ferramentas no-code ao incorporar alguma codificação em conjunto com interfaces de programação visual. A empresa tem como objectivo fornecer ferramentas úteis para a criação de aplicações empresariais significativas, promovendo a flexibilidade e adaptabilidade das soluções low-code em contraste com as limitações das ferramentas no-code.

O Director Executivo da OutSystems, Paulo Rosado, sublinhou o investimento contínuo da empresa nas capacidades de entrada no mercado (GTM) e no desenvolvimento de produtos, na sequência do recente anúncio de financiamento. Ele explicou que a empresa tem vindo a aumentar consistentemente a sua capacidade de I&D e GTM em resposta à crescente procura de soluções para low-code. O sucesso da OutSystems é evidente através desta injecção de capital, com a confiança dos investidores no seu desempenho futuro a justificar a elevada avaliação.

À medida que a tecnologia avança, os proponentes do no-code sugerem que a necessidade de código nos processos de desenvolvimento pode diminuir. No entanto, a OutSystems continua empenhada na sua abordagem centrada em pouco código, que combina o melhor dos métodos no-code e centrados no código. O modelo de preços da empresa baseia-se na utilização da plataforma, mudando o foco do SaaS tradicional para uma abordagem de software mais a pedido. Esta distinção revela-se crucial no meio das mudanças que estão a ocorrer no espaço SaaS.

A rivalidade no mercado low-code continua a crescer com empresas como a AppMaster e a OutSystems a fornecerem soluções poderosas low-code e no-code que estão a ganhar popularidade. A elevada procura e o crescimento acelerado nos sectores no-code e low-code têm sido consistentemente comunicados pelas empresas em fase de arranque nos últimos quatro a seis trimestres. Com os rápidos avanços que estão a ser feitos nestes sectores, espera-se que a concorrência se intensifique à medida que as empresas lutam para manter o ritmo.

A recente ronda de financiamento da OutSystems representa um marco para o espaço de desenvolvimento de aplicações low-code, uma vez que posiciona a empresa para uma possível entrada futura no mercado público. À medida que a transformação digital das empresas em todos os sectores acelera, a adopção de métodos versáteis como o desenvolvimento low-code e no-code torna-se essencial para as organizações que procuram manter-se à frente.