O setor de tecnologia está passando por uma transformação sem precedentes, em parte devido à recente turbulência econômica. De acordo com Layoffs.fyi, mais de 45.000 funcionários da indústria de tecnologia dos EUA foram demitidos em meados de novembro. O New York Times atribui essa tendência a fatores como rápida expansão, extravagância corporativa e competição acirrada pelos melhores talentos. No entanto, com o avanço das soluções low-code e no-code, as empresas podem se preparar para a incerteza investindo em ferramentas que permitem que suas equipes respondam de forma rápida e eficaz diante de uma força de trabalho reduzida.

As tecnologias Low-code e no-code estão sendo cada vez mais integradas às pilhas de tecnologia das empresas, capacitando os funcionários a criar software sem a necessidade de experiência em desenvolvimento de software. De acordo com um relatório do Gartner de 2021, até 2025, 70% dos novos aplicativos serão criados usando ferramentas low-code ou no-code, contra menos de 25% em 2020. Essas ferramentas oferecem vários benefícios, incluindo economia e escalabilidade, equipar as empresas com as soluções ágeis de que precisam para se manter à frente em um cenário em constante mudança.

Apesar das vantagens, algumas organizações podem hesitar em adotar ferramentas low-code ou no-code devido a preocupações sobre suas limitações ou implicações para as funções dos desenvolvedores. No entanto, é essencial considerar os potenciais benefícios e oportunidades que essas tecnologias podem oferecer. Ao equipar trabalhadores qualificados com ferramentas low-code e no-code, as empresas podem alavancar seus talentos para desenvolver soluções inovadoras, promovendo um ambiente de produtividade e sucesso multifuncional.

As tecnologias Low-code e no-code oferecem inúmeras vantagens para as empresas, incluindo:

Com a atual escassez de engenheiros de software, as ferramentas low-code e no-code podem ajudar a preencher a lacuna, permitindo que desenvolvedores cidadãos criem soluções que anteriormente exigiam conhecimento especializado. A qualificação dos funcionários com essas tecnologias poderosas pode não apenas melhorar a capacidade de resposta organizacional, mas também fornecer oportunidades de avanço na carreira.

Considere o Mortgage Educators and Compliance (MEC) como um exemplo. Com a tarefa de criar um aplicativo móvel para sua empresa de treinamento e educação em hipotecas, o departamento de TI voltou-se para soluções no-code, permitindo-lhes desenvolver rapidamente um aplicativo inovador que aumentou o tráfego e a receita em 50%. Ao adotar e implementar ferramentas no-code, a MEC alcançou uma vantagem competitiva ao fornecer um serviço valioso para seus clientes.

Plataformas Low-code e no-code podem ajudar a quebrar as barreiras entre funcionários técnicos e não técnicos, promovendo a colaboração e acelerando os tempos de conclusão do projeto. Isso é especialmente importante no ambiente de negócios acelerado de hoje, que requer inovação rápida e resultados mensuráveis.

Por exemplo, a Wave, uma plataforma de saúde emocional, teve dificuldades de comunicação entre as equipes criativa e técnica durante o desenvolvimento de um aplicativo móvel. Ao utilizar ferramentas no-code, eles conseguiram criar um protótipo abrangente que preencheu a lacuna e simplificou o processo de desenvolvimento, reduzindo o cronograma do projeto em 50%.

Em vez de focar na divisão entre desenvolvedores e não desenvolvedores, as empresas devem ver as ferramentas low-code e no-code como um meio de criar o desenvolvedor do futuro - indivíduos com ideias, habilidades e ferramentas necessárias para impulsionar a inovação e o sucesso . Chris Wanstrath, ex-CEO do Github, disse a famosa frase: “O futuro da codificação não é codificação alguma”. Esse sentimento sugere que o futuro do desenvolvimento de software reside na combinação de ideias e tecnologias existentes de maneiras novas e empolgantes, em vez de reinventar a roda.

À medida que a indústria de tecnologia enfrenta incertezas e turbulências, as empresas devem investir proativamente nas ferramentas e estratégias necessárias para se adaptar e ter sucesso. As tecnologias Low-code e no-code são uma solução poderosa e versátil que pode capacitar as equipes a inovar, responder às mudanças e prosperar diante dos desafios. Ao equipar os funcionários com as habilidades e ferramentas de que precisam, as organizações podem se posicionar para ficar à frente da curva e navegar com sucesso em um futuro incerto.

