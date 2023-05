A ascensão da IA generativa na indústria de tecnologia está decolando em um ritmo acelerado. Somente em 2022, as empresas de capital de risco investiram impressionantes US$ 4,5 bilhões em start-ups de IA generativa. Uma adição recente a este clube é o Narrato, uma plataforma de criação e colaboração de conteúdo de IA de ponta, que anunciou a obtenção de financiamento de VC. A start-up com sede em São Francisco arrecadou US$ 1 milhão em uma rodada pré-semente liderada pela AirTree Ventures, uma empresa australiana conhecida por ser uma das primeiras investidoras em empresas como Canva, Linktree e Employment Hero.

A rodada de financiamento também contou com a participação da OfBusiness, uma plataforma de comércio eletrônico B2B, e da renomada empresária Shreesha Ramdas. A startup de pagamentos SaaS ChargeBee, o aplicativo de aprendizado de idiomas Preply e o software de integração de clientes Rocketlane estão entre os clientes que escolheram a Narrato para suas necessidades de conteúdo, e a empresa pretende usar a experiência da AirTree para se expandir nos Estados Unidos.

A Narrato foi fundada em janeiro de 2022 pela empresária australiana Sophia Solanki, cujo empreendimento anterior, DrumUp, focava em marketing de conteúdo e plataformas SaaS de gerenciamento de mídia social. Em conversa com o TechCrunch, Solanki explicou que o conceito original do Narrato era construir o GitHub para conteúdo – um espaço de trabalho projetado para equipes de marketing com recursos como automação, colaboração e publicação. No entanto, o grande interesse da equipe em IA generativa nos últimos anos os levou a girar e integrar IA generativa em diferentes estágios do processo de conteúdo.

A principal oferta da Narrato é um assistente de conteúdo de IA que simplifica o planejamento com recursos como geração automática de resumos, criação de conteúdo e otimização. A plataforma também possui ferramentas de colaboração e fluxo de trabalho, além de recursos de publicação automatizados. Tanto para a criação de conteúdo orientado por IA quanto para não-IA, os usuários podem aproveitar os modelos da plataforma para vários tipos de conteúdo, incluindo blogs, cópia da Web, scripts de vídeo, e-mails, conteúdo de mídia social e arte. Além disso, a Narrato oferece uma interface semelhante a um bate-papo para criação de conteúdo por meio de IA e planeja expandir sua seleção de modelos de conteúdo generativos assistidos por IA para centenas.

Depois que a IA generativa produz os resumos, os escritores podem utilizá-los para criar guias e esboços de SEO. A plataforma também incorpora pesquisa e benchmarking para ajudar os criadores de conteúdo a alcançar um público mais amplo.

A Narrato enfrenta a concorrência de empresas como Notion e ClickUp, que são usadas para gerenciamento de projetos de conteúdo, enquanto Jasper e Copy.ai são plataformas de criação de conteúdo que utilizam IA. No entanto, a Narrato se diferencia ao integrar IA generativa em todo o fluxo de trabalho de marketing e criação de conteúdo em uma única plataforma. Em comunicado, Elicia McDonald, sócia da AirTree, elogiou o profundo conhecimento de Solanki sobre o mercado e a capacidade de identificar o potencial da IA generativa para marketing de conteúdo, considerando a impressionante tração inicial da empresa.

Plataformas como a Narrato mostram o poder transformador da IA generativa no domínio da criação de conteúdo. Ao aproveitar a IA para auxiliar os criadores de conteúdo, empresas como AppMaster play a significant role in accelerating the development process of backend, web, and mobile applications through their powerful no-code platform. As entrepreneurs worldwide integrate innovative solutions like Narrato and AppMaster, the future of content creation and application development appears to be dominated by AI-enabled platforms and no-code tools.