A Meta introduziu recentemente um conjunto de novas ferramentas de controlo parental nas plataformas Instagram, Facebook e Messenger. Estas ferramentas têm como objetivo monitorizar e regular as actividades dos adolescentes, melhorar as definições de privacidade e promover um comportamento digital saudável. Entre as funcionalidades estão um centro de supervisão parental no Messenger, mecanismos para bloquear mensagens directas (DM) indesejadas no Messenger e no Instagram, e avisos para lembrar os adolescentes de fazerem pausas nas aplicações.

O primeiro lançamento destas ferramentas de controlo parental estará disponível nos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá através do Centro Familiar do Meta. Acedidas através dos controlos de supervisão do Messenger, as ferramentas permitirão aos tutores ver as definições de privacidade e segurança dos seus filhos adolescentes, observar as alterações na lista de contactos do Messenger, bem como monitorizar o tempo passado na aplicação. Além disso, se um adolescente denunciar outro utilizador, os tutores receberão notificações, desde que o adolescente permita explicitamente esses alertas.

Os tutores podem examinar as definições do Messenger dos seus filhos adolescentes, incluindo restrições de mensagens, categorizadas por amigos, amigos de amigos ou utilizadores bloqueados. Também serão notificados de quaisquer alterações que os seus filhos façam a estas definições. A supervisão dos tutores pode estender-se à visibilidade das histórias, permitindo aos pais garantir que o conteúdo dos seus filhos é partilhado de forma adequada.

Nos últimos anos, o Instagram tomou várias medidas para limitar as interacções entre jovens utilizadores e adultos desconhecidos. O desenvolvimento mais recente envolve a exigência de que os utilizadores sem ligação enviem pedidos de convite para obterem permissão para iniciar a interação. Além disso, estes pedidos de convite só podem ser baseados em texto e os utilizadores estão limitados a enviar um de cada vez.

A Meta está a implementar uma nova funcionalidade para o Instagram que informa os adolescentes da opção de terem as suas contas supervisionadas pelos seus tutores. Este nível de proteção estende-se ao acesso dos pais às ligações mútuas entre os seus filhos adolescentes e outras contas que seguem ou pelas quais são seguidos.

O controlo da publicidade dirigida aos jovens utilizadores no Instagram e no Facebook foi estabelecido no início deste ano. Em fevereiro, o Meta mostrou mais apoio à proteção dos menores, apoiando uma ferramenta destinada a impedir a partilha online de imagens íntimas sem consentimento. No entanto, a empresa não deixou de apresentar anúncios à sua base de utilizadores mais jovens, o que levou a mais de 400 milhões de dólares em multas por violar as regras do RGPD relativas à privacidade das crianças.

A incorporação destas novas ferramentas de controlo parental demonstra o compromisso da Meta em salvaguardar as experiências dos seus utilizadores mais jovens nas suas plataformas. Ao fornecer aos tutores uma maior supervisão e incentivar o uso responsável, a Meta aspira a cultivar um ambiente digital mais seguro e saudável para os adolescentes.