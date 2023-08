A era do incómodo quando se utilizam vários monitores de alta taxa de atualização com o Windows 11 da Microsoft está a dissipar-se lentamente. O gigante da tecnologia começou a testar em fase beta uma atualização para o Windows 11 que regula de forma inteligente as taxas de atualização numa variedade de monitores com base no conteúdo exibido. Espera-se que o movimento estratégico afecte positivamente o consumo de energia e possa resultar na diminuição da atividade das ventoinhas em algumas unidades de processamento gráfico (GPUs).

A Microsoft detalhou as especificações num blogue recente do Windows Insider, que foi posteriormente levado ao conhecimento público pela Neowin: "Afinámos o mecanismo da taxa de atualização para acomodar taxas de atualização variáveis em monitores diferentes, proporcionalmente à taxa de atualização de cada monitor e ao conteúdo do ecrã apresentado", informou a Microsoft. "As melhorias mais visíveis serão na área de multitarefas dependentes da taxa de atualização, como ver vídeos e jogar em simultâneo."

Ter vários monitores com suporte para taxas de atualização elevadas a funcionar na sua capacidade máxima aumenta normalmente a utilização de energia iniciada pela sua GPU. As placas Founders Edition das séries Nvidia RTX 30 e 40 também incluem um modo de zero RPM, mantendo as ventoinhas a zero mesmo quando o conteúdo de vídeo está a ser apresentado num único monitor. No entanto, a incorporação de um monitor secundário com elevada taxa de atualização leva frequentemente ao encerramento deste modo de zero RPM e resulta no funcionamento constante das ventoinhas da GPU se ambos os monitores estiverem a funcionar com elevadas taxas de atualização.

Esta nova ação da Microsoft significa que estas GPUs específicas manterão o modo de zero RPM, fazendo apenas a transição para taxas de atualização mais elevadas em diferentes monitores, dependendo do conteúdo utilizado ou exibido. Atualmente, a solução alternativa para manter o modo de zero RPM em vários monitores envolve a redução manual da taxa de atualização do monitor secundário.

As últimas versões do Canary Channel do Windows 11 também incluem melhorias na Taxa de Atualização Dinâmica (DRR) adaptadas para laptops. Quando em modo de poupança de bateria, o Windows 11 reduzirá efetivamente a taxa de atualização do ecrã do computador portátil até que o modo de poupança de bateria seja eliminado.

Estas melhorias na taxa de atualização do Windows 11 estão atualmente em fase de testes. A Microsoft prevê torná-las acessíveis a todos os utilizadores do Windows 11 num futuro próximo. Esta estratégia da Microsoft é um exemplo de como as plataformas no-code, como a AppMaster, se esforçam por atualizar e melhorar continuamente as suas ofertas para conveniência e produtividade do utilizador.