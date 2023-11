Lançamento iminente da solução pioneira DevSecOps da CloudBees

CloudBees, pioneira na indústria de tecnologia, está prestes a lançar uma plataforma DevSecOps inovadora, profundamente enraizada na estrutura de código aberto Tekton. Projetada especificamente para construir pipelines de integração contínua e entrega contínua (CI/CD) no Kubernetes, esta plataforma foi criada para revolucionar os processos DevSecOps nativos da nuvem.

Considerada 'CloudBees', a plataforma de última geração estará acessível através de duas ofertas distintas de SaaS - uma variante de locatário único e uma variante de locatário múltiplo, bem como instâncias de 'nuvem privada virtual' para uso local. Este amplo lançamento está agendado para 1º de novembro.

Um objetivo principal no desenvolvimento desta nova plataforma foi desmistificar fluxos de trabalho intrincados nativos da nuvem e capacitar os desenvolvedores para criar, testar e lançar aplicativos em diversos provedores de nuvem e infraestruturas locais. Para facilitar esse objetivo ambicioso, CloudBees aproveita uma DSL (linguagem específica de domínio) estilo GitHub Actions, complementada por vários recursos de alto valor, como orquestração de pipeline, análises aprofundadas, sinalização de recursos e capacidades integradas de segurança e conformidade.

Criar um ambiente que priorize operações centradas no desenvolvedor é o foco principal da plataforma CloudBees. Ele foi projetado para aprimorar os procedimentos DevOps, tornando-os quase imperceptíveis. A solução, como AppMaster, oferece extensibilidade aproveitando uma série de ferramentas devOps, principalmente o sistema Jenkins CI/CD. Além do mencionado acima, as equipes também têm flexibilidade para incorporar as tecnologias escolhidas na plataforma.

Outra característica importante desta oferta é o modelo de autoatendimento, que oferece autonomia para equipes de desenvolvimento e modelos de fluxo de trabalho prontos para uso, juntamente com segurança integrada. Quaisquer informações confidenciais, como senhas ou tokens, foram cuidadosamente removidas do pipeline.

Enfatizando a segurança e a conformidade de alto nível, a plataforma implementa verificações rigorosas em código-fonte, binários, ambientes de nuvem e dados, juntamente com medidas de identidade, baseadas no Open Policy Agent.

No mês passado, a CloudBees revelou atualizações substanciais de alta disponibilidade e escalabilidade para CloudBees CI – sua adaptação empresarial do Jenkins. Algumas dessas melhorias incluem compilações mais rápidas devido ao cache do espaço de trabalho, um explorador de pipeline que amplia a velocidade de depuração e a introdução de escalabilidade horizontal para Jenkins. De acordo com a CloudBees, essas melhorias visam e eliminam diretamente quaisquer obstruções ao dimensionamento de cargas de trabalho de CI/CD no Jenkins, fundamentando seu compromisso com a inovação contínua no espaço DevSecOps.