A Jotform, uma importante plataforma de criação de formulários on-line, revelou recentemente um crescimento significativo em vários aspectos de seus negócios, incluindo aumento de usuários e receita, forte adoção de clientes corporativos, aumento no número de funcionários e desenvolvimento de produtos inovadores. O marco do Jotform de atingir 20 milhões de usuários demonstra sua rápida expansão, tendo dobrado o número de usuários em menos de dois anos. Além disso, a empresa experimentou um crescimento financeiro robusto em 2022, com aumento de receita de 48%.

Aytekin Tank, fundador e CEO da Jotform e autor de Automate Your Busywork, comenta, o crescimento da Jotform é a prova de que a revolução da automação está pegando fogo. Ele acrescenta ainda: A automação está no centro de tudo o que fazemos na Jotform, desde como construímos nossos produtos até como administramos a empresa. Automação é como eu fui capaz de crescer Jotform de apenas eu durante os primeiros dias para uma empresa de mais de 500 pessoas hoje. As empresas que usam as soluções da Jotform podem simplificar tarefas repetitivas e liberar tempo para projetos mais criativos e significativos.

A Jotform encerrou 2022 com um notável crescimento de 84% na adoção geral de clientes corporativos. Vários setores importantes também experimentaram um crescimento excepcional na adoção em nível empresarial, incluindo:

Em 2022, a Jotform dobrou sua base global de funcionários, adicionando cerca de 250 pessoas, com planos de recrutar aproximadamente 150 membros adicionais para a equipe em 2023. Acompanhando esse crescimento de funcionários, a empresa expandiu sua presença com sete escritórios globais, incluindo um novo local em Vancouver, Canadá.

No relatório de verão de 2022 da G2, a linha de produtos da Jotform ficou em primeiro lugar na categoria Criador de formulários online. A plataforma se destaca com seu conjunto abrangente de ferramentas, incluindo Form Builder, PDF Editor, Mobile Forms, Tables, Apps e Approvals. Em 2022, a Jotform introduziu dois novos produtos inovadores em sua linha de soluções no-code: Jotform Sign e Jotform Teams.

Jotform Sign é um software de assinatura eletrônica projetado com a automação em mente, oferecendo detecção de campo avançada, opções de personalização ilimitadas, inúmeras integrações e a capacidade de enviar facilmente documentos assináveis. Por outro lado, Jotform Teams permite que os usuários criem formulários, tabelas, documentos de assinatura eletrônica, relatórios, aprovações e aplicativos em um espaço de trabalho compartilhado, concedendo acesso e permissões a diferentes membros da equipe de acordo com suas funções.

Os 20 milhões de usuários do Jotform abrangem vários setores, como empresas, pequenas empresas, organizações de saúde, governos, sistemas escolares e organizações sem fins lucrativos. Esses usuários contam com os poderosos formulários e soluções no-code do Jotform para coletar, organizar e gerenciar informações cruciais em uma plataforma central.