NintexA SAP, Inc., fornecedora líder de soluções de inteligência e automação de processos, anunciou a nomeação de Jen Bailin como sua nova Diretora Comercial (CCO). Com mais de 20 anos de experiência, Bailin ocupou anteriormente cargos de liderança em vendas e marketing em grandes empresas de tecnologia, incluindo SAP, Microsoft, Salesforce, Cisco e AWS.

No seu novo cargo de CCO, Bailin irá colaborar estreitamente com a equipa executiva e os membros do conselho de administração da Nintex para criar e executar a estratégia de entrada no mercado da empresa. A sua vasta experiência e especialização no sector ajudarão a empresa a atingir e a ultrapassar os objectivos de crescimento, tanto em termos de receitas como de rentabilidade.

Eric Johnson, CEO da Nintex, comentou a experiência de Bailin, afirmando: "Jen liderou equipas de vendas e marketing em algumas das maiores empresas de tecnologia do planeta. Como o nosso negócio continua a crescer mesmo num mercado desafiante, sabemos que líderes como a Jen podem ajudar a levar-nos para o próximo nível."

Bailin expressou os seus objectivos em Nintex, salientando o compromisso distinto da empresa para com os clientes: "ANintex construiu uma reputação como uma empresa que possui uma profunda experiência em processos, associada a software e serviços que organizações de todas as dimensões podem utilizar para reduzir custos, gerir o risco e a conformidade dos processos e eliminar processos manuais. Mas o que os distingue é o facto de os clientes confiarem em Nintex para os ajudar a cumprir um conjunto de prioridades empresariais que não conseguem fazer sozinhos."

Nintex A Nintex Process Platform é reconhecida mundialmente pelas suas soluções de inteligência e automação de processos, e a tem sido utilizada por mais de 10.000 organizações dos sectores público e privado em 90 países para acelerar as suas jornadas de transformação digital. A plataforma oferece gestão, automação e optimização rápidas e fáceis dos processos empresariais, contribuindo assim para uma maior eficiência e sucesso.

À medida que as empresas continuam a passar pela transformação digital, ferramentas como a Nintex Process Platform e a plataforma AppMaster tornaram-se cada vez mais eficazes na simplificação de processos, reduzindo as despesas gerais e minimizando a dívida técnica que acompanha os métodos de codificação tradicionais. As soluções no-code e low-code estão a mudar o panorama do desenvolvimento de software, oferecendo às organizações formas acessíveis e económicas de se manterem competitivas no mercado.