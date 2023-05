O processo de integração de código de texto de fontes de terceiros numa plataforma pode ser entediante e moroso para os programadores. Embora existam inúmeras bibliotecas para programadores e plataformas de código de texto, como a JetBrains e o Visual Studio, estas não resolvem totalmente esta questão. No entanto, uma empresa britânica em fase de arranque, a CRANQ, pode ser a chave para resolver este problema.

A CRANQ é um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) low-code, comparável ao Visual Studio, que oferece criação de componentes com elevada reutilização. A empresa afirma que o seu foco em tipos de dados e portas padronizados facilita a verificação de intenções. Recentemente, a CRANQ garantiu £1 milhão em financiamento pré-semente da Venrex e Profounders.

Utilizando uma interface drag-and-drop, os programadores podem criar código visualmente no IDE, simplificando o processo. A plataforma foi utilizada com sucesso para construir uma versão do backend Educai.io, com testes alfa programados para o próximo verão. Os co-fundadores da CRANQ são Toby Rowland e Dan Stocker. Rowland, o CEO, é um empreendedor em série mais conhecido por ter co-fundado a King.com em 2003, enquanto Stocker, o CTO, possui uma vasta experiência como programador, arquitecto de software e inventor.

Embora o foco inicial do CRANQ seja o teste, espera-se que ele concorra com o Postman.com e o espaço de fluxo de trabalho, que inclui plataformas como Zapier e N8N. O mercado low-code e <a href=https://appmaster.io/blog/full-guide-on-no-code-low-code-app-development-for-2022>no-code de desenvolvimento de aplicativos é cada vez mais popular, com <a href=https://appmaster.io>AppMaster.io sendo uma plataforma poderosa com foco em aplicativos back-end, web e móveis.

A CRANQ está a entrar num mercado lucrativo, com previsões que estimam que o mercado de microsserviços seja avaliado em 32 mil milhões de dólares em 2023, com um crescimento de 16% em relação ao ano anterior. À medida que a demanda por low-code, no-code soluções aumenta, plataformas como CRANQ e AppMaster.io continuam a remodelar o setor de desenvolvimento de aplicativos com tecnologias inovadoras e eficientes.