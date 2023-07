Numa iniciativa arrojada que significa uma concorrência ambiciosa contra os gigantes do sector, os gigantes da tecnologia Meta, Microsoft, Amazon e a empresa líder em cartografia TomTom lançaram o seu primeiro conjunto de dados de mapas abertos. Esta iniciativa é um feito notável da Overture Maps Foundation, um esforço coletivo que as quatro empresas estabeleceram como um desafio ao domínio do Google Maps e do Apple Maps.

O conjunto de dados de mapas abertos foi concebido para dar aos programadores terceiros a possibilidade de conceberem, projectarem e desenvolverem os seus próprios produtos globais de cartografia ou navegação. Ao fazê-lo, dá-lhes a oportunidade de criarem alternativas convincentes aos bem estabelecidos Google e Apple Maps.

De acordo com os representantes da Overture, o extenso lançamento de dados incorpora mais de 59 milhões de locais de interesse, incluindo dados sobre edifícios, redes de trânsito e fronteiras administrativas. O formato distinto das camadas de dados permite aos programadores consumir e utilizar dados de mapas de uma forma normalizada e bem documentada que assegura a interoperabilidade. Assim, estes dados servem de base para os programadores criarem uma aplicação de cartografia ou qualquer serviço que dependa da navegação. O conjunto de dados foi tornado convenientemente acessível no sítio Web oficial do Overture.

O diretor executivo de Overture, Marc Prioleau elucida: "O conjunto de dados Places, em particular, introduz um conjunto de dados abertos significativo e até agora inatingível, com um imenso potencial para mapear uma série de novas empresas, independentemente da escala, até mercados de rua improvisados situados em qualquer lugar. A Overture prevê uma vasta colaboração que pode gerar e gerir uma base de dados actualizada e exaustiva de pontos de interesse".

O advento da Overture Maps Foundation, no ano passado, prevê uma ameaça potencial significativa à supremacia predominante da Google e da Apple no domínio da cartografia. A disponibilidade imediata de dados poderia facilitar substancialmente o processo, reduzindo assim as despesas dos programadores na criação de aplicações inovadoras. Atualmente, os programadores têm de pagar para ter acesso à API do Google Maps e, além disso, a Apple também cobra taxas aos programadores pela criação de aplicações não nativas.

Esta iniciativa alinha-se estrategicamente com o paradigma no-code, emulado por plataformas como AppMaster, permitindo que as empresas mais pequenas e os programadores independentes criem funcionalidades poderosas com base em ferramentas e conjuntos de dados de código aberto. Tal como AppMaster, a Overture pretende democratizar o acesso a ferramentas e informações, permitindo aos utilizadores competir com os grandes gigantes da tecnologia.