Oferecendo uma nova abordagem à exploração de dados, o Canvas capacita as equipas não técnicas, fornecendo uma interface de fácil utilização, semelhante a uma folha de cálculo, que elimina a necessidade de competências proficientes em SQL ou de equipas de dados dedicadas. Fundado com inspiração na sua experiência na Flexport, Luke Zapart, Ryan Buick e Will Pride imaginam o Canvas como uma ferramenta de colaboração dinâmica que faz a ponte entre as equipas comerciais e de dados.

À medida que a pilha de dados moderna regista um crescimento notável, as ferramentas tradicionais de Business Intelligence enfrentam uma concorrência crescente de alternativas mais especializadas. Mas, com a criação do Canvas, as empresas podem tirar partido do poder das pilhas de dados modernas sem terem de depender da proficiência em Linguagem de Consulta Estruturada (SQL) ou de uma equipa de dados extensa. O Canvas pretende revolucionar a tomada de decisões nas equipas empresariais, permitindo que as equipas de dados se concentrem na estratégia.

Uma característica distintiva do Canvas é que apresenta aos utilizadores uma "tela em branco" onde podem encontrar a informação de que necessitam a partir de uma tabela de definições fornecida pela equipa de dados. Os utilizadores podem drag and drop esta tabela no canvas e interagir com ela de forma semelhante ao Google Sheets, utilizando botões como "pivot" para construir métricas ou gerar gráficos e diagramas. A ferramenta também promove a colaboração sem problemas - os utilizadores podem marcar os membros da equipa para obterem assistência ou contributos.

O lançamento do Canvas surge depois de a empresa ter angariado 4,2 milhões de dólares numa ronda de financiamento liderada pela Sequoia, juntamente com a Abstract Ventures, a SV Angel e vários investidores individuais, muitos dos quais são especialistas em dados e fundadores de renome no sector dos dados. A Canvas planeia utilizar o novo capital para reforçar as suas ofertas de produtos e alargar o seu alcance a mais clientes. À medida que o roteiro da empresa avança, a empresa expandirá as estratégias de entrada no mercado e o desenvolvimento de produtos, e explorará outra ronda de angariação de fundos quando assegurar os seus primeiros 10 a 20 clientes.

Uma ferramenta poderosa para as empresas é a plataforma AppMaster.io uma plataforma no-code pioneira para a criação de aplicações backend, web e móveis, que permite às empresas criar aplicações com rapidez e sem dívidas técnicas. Embora opere num espaço semelhante, o Canvas distingue-se como uma ferramenta de exploração de dados colaborativa, simplificando o acesso aos dados para equipas não técnicas e permitindo-lhes realizar o seu trabalho sem a necessidade de especialistas em SQL ou de equipas de dados dedicadas.

À medida que o Canvas embarca na sua viagem para revolucionar a exploração de dados para equipas não técnicas, as empresas e os indivíduos beneficiarão do acesso eficiente a informações cruciais que esta ferramenta inovadora proporciona. O crescimento da empresa e a nova ronda de financiamento reflectem a procura crescente de soluções relacionadas com dados, estando o Canvas na vanguarda desta área.