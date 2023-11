Deasie obtém financiamento de US$ 2,9 milhões para promover governança de dados em IA

A startup de tecnologia Deasie confirmou recentemente uma frutífera rodada de financiamento inicial de US$ 2,9 milhões. Esta injeção de capital ajudará a promover a expansão da empresa e o desenvolvimento do seu kit de ferramentas inovador que visa proporcionar às empresas de tecnologia um melhor domínio sobre os modelos de inteligência artificial (IA) de geração de texto. O investimento foi obtido de um grupo de investidores líderes, incluindo Y Combinator, General Catalyst, RTP Global, Rebel Fund e J12 Ventures.

Focado em revolucionar a governança e administração de dados, Deasie reúne um trio de fundadores experientes: Reece Griffiths, Mikko Peiponen e Leo Platzer. Este grupo de startups já trabalhou anteriormente em ferramentas de administração de dados na McKinsey. Percebendo questões consideráveis ​​em torno da governação de dados empresariais, compreenderam os factores de influência e as soluções que poderiam efectivar a adopção de IA generativa nas empresas.

Em termos de grandes modelos de linguagem (LLM), como o GPT-4 da OpenAI, Deasie está se esforçando para aumentar sua confiabilidade criando um sistema que vincula dados não estruturados da empresa, como arquivos, relatórios e mensagens. O objetivo é automatizar a sua classificação com base no que contêm e no seu grau de sensibilidade. O sistema usa tags e rótulos predefinidos para organizar e especificar dados, uma abordagem que informa os algoritmos de Deasie sobre como categorizar dados futuros.

Deasie tem a funcionalidade de marcar automaticamente um relatório como contendo informações “pessoalmente identificáveis” ou “proprietárias”, destacando versões de relatórios de terceiros, restringindo direitos de acesso e muito mais. Após o processo de etiquetagem automática, Deasie examina cada etiqueta para examinar os dados correspondentes quanto à sua relevância e significado. Esta análise orienta a tomada de decisão sobre quais dados ingerir em um modelo de geração de texto.

“Existem enormes quantidades de dados não estruturados nas empresas, muitas vezes ignorados do ponto de vista da governação”, explica Griffiths. Através da sua nova abordagem à gestão de dados, a Deasie serve para elevar a segurança e a qualidade dos dados para aplicações generativas de IA. A plataforma analisa milhares de documentos por empresa, garantindo que as informações selecionadas sejam de alta qualidade, pertinentes e seguras para uso.

Os produtos existentes no mercado adotam uma abordagem de “segurança de dados” ou “governança de dados para dados estruturados” para governança LLM. Deasie preenche a lacuna de um método de avaliação da qualidade e relevância dos dados não estruturados. Ao focar nesta necessidade não atendida, a empresa está se esforçando para resolver o desafio de alinhar cada caso de uso de IA generativa com o conjunto de dados mais compatível.

Essa abordagem única coloca Deasie em competição com nomes consagrados como Unstructured.io, Scale AI, Collibra e Alation.

Olhando para o futuro, a Deasie tem planos de reforçar a sua equipa de engenharia e os seus esforços de recrutamento para conquistar o seu nicho no mundo da governação de dados tecnologicamente avançada, aproveitando ao máximo o seu recente sucesso de financiamento.