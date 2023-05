Quickbase, uma plataforma líder no-code para portfólios de projetos sofisticados, anunciou a contratação de Dalan Winbush como seu novo Diretor de Informações (CIO) para acelerar o crescimento da empresa e impulsionar a excelência operacional. A Winbush será responsável por construir uma empresa mais orientada a dados que atenda melhor a seus clientes e funcionários.

Winbush possui mais de 20 anos de experiência em tecnologia da informação, liderando tecnologias e transformações de processos para apoiar o crescimento dos negócios no setor. Além disso, ele possui experiência com plataformas no-code como Quickbase, o que o torna uma valiosa adição à equipe de liderança da empresa.

Em sua nova função, Winbush pretende se concentrar primeiro nas pessoas, usando tecnologia e suporte de TI para reimaginar projetos e processos de trabalho. Como defensor da democratização da TI e da tecnologia, ele acredita em colocar as ferramentas necessárias diretamente nas mãos dos usuários de negócios, com forte ênfase na governança e na segurança.

Antes de ingressar na Quickbase, Winbush ocupou o cargo de vice-presidente de TI na Comcast, onde transformou a experiência do funcionário por meio da seleção e implementação de ferramentas corporativas. Além de supervisionar a implantação da tecnologia para conduzir uma abordagem digital consistente aos processos analógicos tradicionais, ele também ocupou vários cargos de liderança na Elevations Credit Union, Ping Identity, Western Union e NICE Systems. Fora do trabalho, Winbush faz parte do conselho de várias organizações sem fins lucrativos, incluindo First Tee of Denver, Von Vision e o CIS & CS Advisory Board da Universidade do Colorado.

Como proponente de capacitar os funcionários para resolver seus problemas de trabalho mais complexos usando supervisão de TI e plataformas no-code, Winbush agora pretende empregar sua experiência para ajudar outras organizações a alcançar o mesmo sucesso.

Ed Jennings, CEO da Quickbase, reconhece o papel crítico da posição transformacional de CIO de Winbush e a necessidade dela no atual estágio de crescimento da Quickbase. Ele enfatiza a importância de refletir sobre como a tecnologia e os processos podem trabalhar juntos para tomar melhores decisões, resultando em melhores experiências do cliente.

A Quickbase viu uma demanda substancial por sua plataforma e um forte impulso no final do ano. Isso inclui anúncios recentes, como uma ampla parceria com a Procore Technologies, soluções corporativas aprimoradas, ofertas expandidas de soluções imobiliárias e a indicação de forte desempenho em ferramentas de gerenciamento de trabalho colaborativo. Para acelerar o crescimento, a excelência operacional é crucial para proporcionar melhores experiências aos funcionários e clientes. A Winbush abordará esse desafio usando dados, tecnologia e melhoria de processos para abrir novas oportunidades e melhorar o serviço da empresa para seus mais de 700 funcionários e mais de 6.000 clientes em todo o mundo.

Fundada em 1999, a Quickbase conquistou sua posição como líder do setor em plataformas no-code para portfólios de projetos complexos. Com mais de 6.000 clientes, a plataforma capacita os usuários a gerenciar com eficiência processos, aplicativos, software e dados em um local centralizado. A empresa foi recentemente nomeada uma das melhores empresas de 2022 da Inc. À medida que mais empresas exploram soluções low-code e no-code, a Quickbase define o padrão, ao lado de plataformas pioneiras como AppMaster, que enfatiza soluções corporativas escaláveis simplificando o processo de desenvolvimento para web , móveis e aplicativos de back-end. Para saber mais sobre as ofertas inovadoras da Quickbase, visite seu site em quickbase.com.