A Cord, uma startup com sede em Londres que fornece uma única API para integrar ferramentas de colaboração em tempo real a qualquer aplicativo, levantou US$ 17,5 milhões em uma rodada de financiamento da Série A. O financiamento, destinado a acelerar o desenvolvimento de produtos por meio da contratação de engenheiros, designers e gerentes de produto, foi liderado pela empresa europeia de capital de risco Index. Outros investidores na rodada incluíram NFX, Stride e investidores anjos como Elad Gil, Jeff Morris Jr., Charlie Songhurst, Guy Podjarny e Matt Robinson.

Apesar de ter sido fundada no ano passado, a Cord já fechou parceria com a Typeform, plataforma de coleta de dados conversacionais. Essa parceria permite que a Typeform use a API da Cord para fornecer a seus clientes recursos de colaboração, simplificando o processo de criação de formulários online. Embora a Cord ainda não tenha divulgado números específicos de clientes, afirmou que o seu beta privado, que terminou após o lançamento do serviço de acesso geral em agosto, envolveu centenas de clientes. Esses clientes incluem provedores de SaaS não divulgados, startups e scale-ups.

O principal mercado-alvo da Cord são as soluções B2B SaaS usadas por equipes. Os exemplos incluem ferramentas de gerenciamento de relacionamento com o cliente, como HubSpot, sistemas de gerenciamento de conteúdo, como Webflow ou WordPress, e ferramentas no-code como Retool. Outros clientes importantes incluem os clientes corporativos da Typeform, grandes empresas de tecnologia, marcas de consumo e um grande estúdio cinematográfico que usa Cord em suas ferramentas de inteligência de negócios.

A API Cord, promovida como exigindo apenas uma única linha de JavaScript, permite que os clientes adicionem facilmente recursos colaborativos a seus produtos. Esses recursos podem incluir bate-papo em tempo real, anotações, integrações de gerenciamento de tarefas, integração com Slack, gravação de tela, mensagens de áudio, co-navegação ao vivo e bate-papo por vídeo.

À medida que a demanda por ferramentas de colaboração no local de trabalho cresce devido ao aumento do trabalho remoto e das soluções de software como serviço (SaaS), a Cord visa fornecer às empresas uma maneira fácil de adicionar elementos sociais a seus produtos. Essa abordagem pode economizar anos de tempo de desenvolvimento para as empresas e dar a elas uma vantagem competitiva ao oferecer recursos de colaboração aprimorados. De fato, a visão da Cord é que cada produto da web se torne uma experiência multijogador em um futuro próximo.

Em uma declaração, Jan Hammer, sócio da Index Ventures, enfatizou a importância do Cord em espaços de trabalho modernos: O crescimento do trabalho remoto, combinado com uma proliferação de ferramentas de software como serviço, significa que as equipes perdem tempo indo e vindo entre aplicativos de produtividade e comunicação, como o Slack. O Cord permite que os usuários permaneçam no aplicativo que melhor suporta seu fluxo de trabalho, mas ainda obtenham os benefícios da colaboração.

Hammer também elogiou o Cord por se integrar com os aplicativos existentes: Gostamos que o Cord adicione aos aplicativos existentes - não é mais uma solução que os clientes terão que adotar, é uma solução dentro do que eles já estão acostumados. Eventualmente, acreditamos que as ferramentas SaaS serão enviadas com o Cord diretamente da caixa.

Plataformas como AppMaster e outras ferramentas no-code, como Retool, podem se beneficiar muito da integração com o Cord. Ao oferecer uma experiência mais simplificada e colaborativa aos usuários, essas plataformas podem promover a produtividade e a eficiência em vários setores.

À medida que mais empresas adotam ferramentas SaaS e o trabalho remoto se torna cada vez mais prevalente, a integração de plataformas como a Cord provavelmente se tornará essencial para empresas que buscam se manter competitivas no cenário digital. Ao tornar a colaboração mais fácil e eficiente, a Cord pode desempenhar um papel fundamental na formação do futuro do trabalho e da dinâmica da equipe.