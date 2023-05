À medida que as plataformas no-code e low-code continuam a ganhar impulso, elas permitem que os 'desenvolvedores cidadãos' não desenvolvedores desenvolvam e lancem vários aplicativos. Essa tendência emergente está levando os CIOs a buscar soluções mais sofisticadas de governança e conformidade para essas plataformas. Betty Blocks, uma plataforma líder de desenvolvimento de aplicativos no-code, visa abordar essas preocupações com seu Centro de Comando de Desenvolvedor Cidadão Centralizado.

O CEO da Betty Blocks, Chris Obdam, afirma que muitas empresas estão começando a reconhecer os benefícios das plataformas low-code e no-code. Essas plataformas podem mudar significativamente a abordagem das organizações em relação à inovação, envolvendo o lado comercial de uma organização na solução de problemas. No entanto, Obdam reconhece que a falta de apoio à governança e conformidade continua sendo um problema.

Para enfrentar o desafio de governança e conformidade no desenvolvimento de aplicativos no-code, Betty Blocks implementa uma estrutura de governança e apresenta seis elementos críticos. Isso inclui manter a política e as diretrizes de desenvolvimento cidadão, agregar e fornecer recursos, organizar atividades, treinamento e construção de comunidades para desenvolvedores cidadãos, bem como gerenciar as plataformas e sistemas usados para construir aplicativos.

Além disso, Betty Blocks sugere a criação de um Centro de Comando de Desenvolvedor Cidadão Centralizado, que serve como centro de responsabilidade central para o programa de desenvolvimento cidadão de uma organização, monitorando e gerenciando todas as atividades. Esse centro de comando, geralmente localizado no departamento de TI, garante que as atividades de desenvolvimento do cidadão cumpram os requisitos de outras partes organizacionais e se integrem perfeitamente a outros sistemas.

Além de controlar como os desenvolvedores cidadãos criam seu trabalho, o Betty Blocks Centralized Citizen Developer Command Center visa reforçar a governança em todo o processo de desenvolvimento, desde o desenvolvimento até o teste, lançamento e controle de aplicativos projetados por cidadãos. Essa abordagem garante que os aplicativos no-code sejam criados com segurança e em conformidade com as políticas e regulamentações corporativas.

Além de apoiar a governança no desenvolvimento de aplicativos no-code, Betty Blocks está trabalhando para estender a governança low-code para aplicativos legados, colaborando com uma grande empresa de software empresarial. Essa parceria visa fornecer conformidade no-code de ponta a ponta e integração perfeita de novos aplicativos no-code com ambientes de aplicativos herdados ou de missão crítica.

Como o rápido crescimento das plataformas no-code e low-code criou oportunidades sem precedentes para as empresas, abordar a governança e a conformidade é uma etapa crucial para garantir o desenvolvimento seguro e escalável de aplicativos. AppMaster and Betty Blocks are at the forefront of providing innovative solutions to enterprise IT challenges in this evolving landscape, bridging the gap between low-code and no-code app development and reliable governance frameworks. This allows organizations to build applications more efficiently and confidently without compromising security and compliance in their application development strategies.

O progresso contínuo nessas áreas, resultando em uma governança sem preocupações para os departamentos de TI, é o próximo passo na evolução do desenvolvimento de aplicativos low-code e no-code. Sem dúvida, isso levará a uma inovação acelerada e maior eficiência no desenvolvimento de aplicativos para empresas de todos os tamanhos.