Atualizações para o GitLab 16.5 reforçam a conformidade, a eficiência do fluxo de trabalho e muito mais

A iteração mais recente do GitLab, a versão 16.5, oferece uma série de atualizações intrigantes destinadas a melhorar a adesão à conformidade e a eficiência do fluxo de trabalho. Essas melhorias incluem uma atualização do Centro de Conformidade, a capacidade de estabelecer regras de ramificação de destino de solicitação de mesclagem e a introdução de threads de problemas resolvíveis.

Uma nova aba específica para relatórios de adesão a padrões foi incorporada ao Centro de Conformidade. Este recurso permite a identificação de projetos dentro de um grupo que não atendem às melhores práticas estabelecidas pelo GitLab. As verificações de conformidade incluem a exigência de um número mínimo de aprovadores para solicitações de mesclagem (MRs), a proibição de mesclagem do autor da MR e a proibição de mesclagem dos committers.

Além dos resultados destas verificações, cada relatório também regista quando a verificação foi realizada, que critério foi aplicado à verificação e como resolver quaisquer irregularidades identificadas. No futuro, o GitLab planeja expandir a funcionalidade do centro de conformidade. Isto abrangerá a inclusão de verificações adicionais específicas para vários regulamentos e normas, e também aumentará a capacidade de agrupar e filtrar relatórios.

Outro aprimoramento significativo no GitLab 16.5 é a capacidade dos desenvolvedores designarem ramificações de destino para MRs. Isso ajuda a garantir que o MR seja apropriado para o ramo especificado para um projeto ou fluxo de trabalho de desenvolvimento específico. Nos casos em que nenhuma ramificação é definida, a ramificação padrão do projeto seria usada como destino.

A versão 16.5 também traz a capacidade de mesclar trens com um histórico semilinear. Esta é uma extensão dos recursos introduzidos no GitLab 16.4, que foi o primeiro a oferecer o recurso de trens de mesclagem de avanço rápido. 'Com esse recurso, você colherá todos os benefícios dos trens de mesclagem, fornecendo uma verificação de compatibilidade de todos os seus commits antes da fusão, enquanto mantém um histórico de commits mais limpo de fusões de avanço rápido.' , afirmou Grant Hickman, gerente sênior de produto do GitLab, em uma postagem no blog anunciando os novos recursos do 16.4.

Além disso, os recursos recém-introduzidos do GitLab 16.5 incluem a capacidade de resolver um tópico específico quando um tópico de discussão chega ao fim, um botão mais visível para alternar entre vários projetos e a exibição de informações do revisor para solicitações de mesclagem no painel de desenvolvimento do Jira. .

Plataformas No-code como o AppMaster também podem adotar atualizações semelhantes para agilizar o gerenciamento de projetos e melhorar a adesão à conformidade. Na verdade, a capacidade de resolver problemas facilmente, estabelecer regras de ramificação para solicitações de mesclagem e gerenciar projetos com mais eficiência são alguns dos recursos mais procurados na indústria de tecnologia.