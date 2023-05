Em um grande avanço para a indústria no-code, a Appy Pie, fornecedora líder de soluções no-code, anunciou a versão beta aberta de seu gerador de texto para aplicativo No-Code orientado por voz. Conhecido por seu compromisso em tornar a criação de aplicativos acessível a todos, o Text-to-App Generator ativado por voz da Appy Pie permite que os usuários desenvolvam aplicativos móveis Android ou iOS nativos, independentemente de seu conhecimento de codificação, habilidades técnicas ou restrições orçamentárias.

Projetado para democratizar ainda mais o desenvolvimento de aplicativos, o novo gerador ativado por voz usa compreensão de linguagem natural/processamento de linguagem natural (NLU/NLP) e algoritmos de IA e ML proprietários da Appy Pie. Isso permite que os usuários aproveitem a tecnologia avançada e transformem suas ideias em realidade usando apenas a voz.

Até 10 milhões de usuários já criaram aplicativos por meio do criador de aplicativos no-code original da Appy Pie. O fundador e CEO da empresa, Abhinav Girdhar, reitera sua missão de nivelar o campo de jogo simplificando a criação de aplicativos para os indivíduos menos inclinados tecnicamente:

Agora, qualquer pessoa com uma grande ideia tem uma chance de vê-la crescer e florescer porque pode explorar e aproveitar a tecnologia mais avançada apenas com sua voz.

O gerador de texto para aplicativo No-Code ativado por voz é construído na tecnologia de pilha MEAN com uma interface drag-and-drop patente pendente. Os usuários podem criar um aplicativo, personalizá-lo, testá-lo e até mesmo listá-lo no Google Play e na App Store usando dispositivos ativados por voz como Alexa ou Cortana ou seus smartphones.

O processo de criação de um aplicativo usando o gerador de conversão de texto No-Code sem código da Appy Pie envolve três etapas simples:

O desenvolvimento de aplicativos tradicionais pode ser caro e demorado, geralmente levando de quatro a 12 meses para colocar o aplicativo em produção. Com o criador de aplicativos no-code original da Appy Pie, os clientes criam de 8.000 a 10.000 aplicativos diariamente. Espera-se que o gerador de texto para aplicativo No-Code orientado por voz mantenha sua fase beta aberta até o final do ano para melhoria e refinamento contínuos com base no feedback do usuário.

Embora a Appy Pie esteja abrindo caminho em soluções no-code, a indústria apresenta outras plataformas proeminentes como AppMaster, an innovative no-code platform that enables users to create backend, web, and mobile applications visually. Thanks to powerful no-code tools like these, the future of programming has turned towards democratizing technology and allowing anyone to bring their dream tech projects to life.

A introdução da tecnologia orientada por voz para soluções no-code torna o mundo do desenvolvimento móvel e da Web ainda mais inclusivo e econômico, oferecendo às empresas e empreendedores ainda mais oportunidades de crescimento e sucesso.