A Apple tornou-se a primeira empresa cotada em bolsa a terminar um dia de negociação com um valor de mercado vertiginoso de 3 biliões de dólares. O feito notável, após um aumento de 2.31% em suas ações, encerra perfeitamente um ano que viu as ações do gigante da tecnologia subirem quase 46%. Embora a Apple tenha inicialmente alcançado essa referência de capitalização de mercado em janeiro de 2022, ela não conseguiu manter esse marco até o final do dia.

O aumento na classificação da Apple este ano constitui uma reviravolta impressionante em relação a 2022, quando a empresa testemunhou sua capitalização de mercado despencar abaixo do limite de US $ 2 trilhões pela primeira vez desde os primeiros meses de 2021.

Esta avaliação histórica coincide com a revelação do tão esperado Apple Vision Pro, O inovador fone de ouvido de realidade aumentada (AR) da Apple. Com um preço de 3.499 dólares, este gadget de RA de ponta, que os utilizadores têm de ligar a uma bateria do tamanho de um iPhone, deverá ser lançado no próximo ano.

O avanço da Apple surge numa altura em que a Inteligência Artificial (IA) tem estado no centro das atenções, graças, em parte, à introdução do ChatGPT da OpenAI no final de 2022. Este desenvolvimento gerou uma onda de fervor de IA, com líderes da indústria como Microsoft, Google, Nvidia, e Meta capitalizando sobre a tecnologia emergente. Curiosamente, a Nvidia apresenta um notável aumento de 181% este ano, seguida pela Meta com um salto de 137%. A Apple, por outro lado, tem-se mantido visivelmente silenciosa sobre o tema da IA, enquanto os seus concorrentes adoptaram a tecnologia em desenvolvimento.

Deve reconhecer-se que quatro outras potências tecnológicas sediadas nos EUA, especificamente Alphabet, Microsoft, Amazon, e Nvidia, ultrapassaram avaliações acima da marca de 1 bilião de dólares.

Apesar de uma queda nas vendas e nos lucros, um relatório de resultados trimestrais surpreendentemente robusto publicado pela Apple em maio reforçou a sua posição entre os investidores, aumentando o fascínio da empresa no mercado de acções.