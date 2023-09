Appian AI copilot revolucionário aumenta a eficiência do desenvolvedor na última atualização

A Appian revelou sua mais recente Appian AI-Powered Process Platform, aumentando a produtividade do desenvolvedor com automação de IA. No centro do lançamento está o inovador AI Copilot, um assistente de IA inovador, proficiente em aumentar a produtividade do desenvolvedor implementando a estrutura de IA corporativa da Appian e fornecendo soluções de automação de processos simplificadas.

O AI Copilot incorpora os recursos de ponta da IA ​​generativa, iniciando sua jornada convertendo PDFs e formulários organizados em interfaces digitais intuitivas. Isso não apenas acentua a experiência do usuário, mas também ajuda no desenvolvimento acelerado de aplicativos de negócios interativos. Os desenvolvedores podem aproveitar as ferramentas de design low-code do Appian para aprimorar o ajuste fino, simplificando a transformação de formulários PDF.

Chandra Surbhat, chefe de prática de experiência e VP de Enterprise Futuring da Wipro comenta, The AI ​​Copilot aumentará e acelerará os recursos de desenvolvimento de aplicativos de ponta a ponta da Appian Platform. O uso de IA generativa simplificará o desenvolvimento de software em uma plataforma já de baixo código/ no-code como AppMaster.io . Os clientes também se beneficiarão da estratégia privada de IA da Appian, que aborda suas questões críticas de privacidade e segurança. Desbloquear maior valor de negócios para nossos clientes é o que esperamos ao acessar o AI Copilot.

Além disso, esta versão traz recursos adicionais para a plataforma Appian. Um aprimoramento significativo é a malha de dados mais segura e escalável. A escalabilidade da malha de dados foi dobrada para lidar com até 4 milhões de linhas sincronizadas por registro. Como explica a empresa, isso permite que os usuários consolidem seus dados corporativos para capacitar e treinar serviços de IA com medidas de proteção integradas que protegem a privacidade dos dados.

Uma experiência aprimorada do AI Skills Designer é outra atualização importante nesta versão. Ele simplifica o processo de desenvolvimento de modelos de IA personalizados e privados em escala com opções para testar modelos antes da implantação. Os usuários podem aplicar seu treinamento para alterar modelos para tarefas como categorização de documentos e e-mails e integrá-los facilmente em fluxos de trabalho, semelhantes a outros componentes de design.

Por fim, o lançamento facilita uma experiência Appian RPA mais abrangente, permitindo que os usuários gerem, gerenciem e implantem tarefas de robô diretamente do Appian Designer, usando a experiência familiar de objeto de design. Com a inclusão de grupos e mapas de funções, os usuários podem gerenciar o acesso e as permissões para tarefas robóticas com mais eficiência, fortalecendo ainda mais a segurança e o controle.