Airtable confirmou que três de seus líderes executivos deixaram a empresa em meio à demissão de 254 funcionários, o que representa uma redução de 20% no quadro de funcionários. As saídas incluem o diretor de receita, o diretor de pessoal e o diretor de produtos. Este movimento estratégico está em correlação com a decisão da empresa de se concentrar em um modo de execução mais simplificado.

O diretor de receita, Seth Shaw, ingressou Airtable em novembro de 2020, pouco antes de Peter Deng assumir o cargo de diretor de produtos. Johanna Jackman assumiu o cargo de diretora de pessoal em maio de 2021, com o objetivo de dobrar o quadro de funcionários da empresa para 1.000 no período de um ano. A saída mutuamente acordada dos três executivos fará com que eles continuem assessorando a empresa durante a fase de transição.

Um porta-voz oficial da empresa não quis comentar se foram oferecidas verbas rescisórias aos executivos, mas foi confirmado que funcionários internos sucederão os cargos. Mais detalhes serão divulgados durante uma próxima reunião geral agendada para sexta-feira.

A saída de executivos dessa envergadura é rara, principalmente quando uma empresa está realizando cortes substanciais. No entanto, o CEO e fundador Airtable, Howie Liu, enfatizou em um e-mail para a equipe obtido pelo TechCrunch que esta decisão é uma resposta à mudança da empresa em direção a um foco mais restrito. Esta é a primeira dispensa da Airtable durante seus 10 anos de existência.

O e-mail de Liu revela que o anúncio de outubro da Airtable de seu plano para capturar clientes corporativos com aplicativos conectados está na vanguarda dessa estratégia. Embora o sucesso inicial da Airtable tenha sido impulsionado pela adoção de baixo para cima, ela agora está redirecionando recursos para seguir esse caminho. A empresa planeja se concentrar na segmentação e expansão em grandes empresas, que tenham pelo menos 1.000 funcionários em tempo integral, onde sua visão de aplicativos conectados pode fornecer o valor mais diferenciado.

Além das saídas executivas, o e-mail também afirma que Airtable reduziu gastos em várias áreas, incluindo mídia de marketing, imóveis, tecnologia de negócios e infraestrutura. A mensagem de Liu descreve como o rápido crescimento da empresa nos últimos anos, impulsionado pela tentativa de realizar muito de uma vez, os deixou sobrecarregados. A nova abordagem enfatiza o investimento pesado em crescimento, ao mesmo tempo em que aloca recursos para áreas com maior retorno sobre o investimento. A empresa garante que seus fundos da Série F de US$ 735 milhões ainda estão intactos, e um porta-voz esclareceu que Airtable continua ambiciosa e comprometida em executar sua nova direção. Além disso, o porta-voz afirmou que o segmento corporativo da empresa, que gera a maior parte de sua receita, está apresentando um crescimento de 100% em relação ao ano anterior.

A mudança de foco para grandes clientes corporativos ecoa as tendências em evolução na indústria de tecnologia para soluções low-code e no-code, como AppMaster 's platform, which expedites the development process and enables streamlined execution of business processes. AppMaster offers a customizable and comprehensive low-code, no-code solution for web, mobile, and backend applications, allowing businesses of all sizes to scale their operations efficiently.