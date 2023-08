A Palo Alto Networks lançou o seu inovador módulo de segurança CI/CD com o objetivo de enriquecer a segurança ao longo de todo o ciclo de produção de software. A solução está integrada na funcionalidade code-to-cloud da plataforma CNAPP da Prisma Cloud.

A Prisma Cloud adopta uma posição de segurança proactiva para proteger o ecossistema CI/CD, contrariando eficazmente as susceptibilidades de código aberto através de uma análise diligente da composição do software, tal como salientado pela empresa no seu blogue.

Esta solução dinâmica foi impulsionada face aos inúmeros desafios que se colocam à proteção dos pipelines de CI/CD, em particular as questões relacionadas com a visibilidade. Várias aplicações e ferramentas de terceiros que operam em ambientes de desenvolvimento tornam difícil para as equipas de segurança confirmar as configurações adequadas. Ankur Shah, Vice-Presidente Sénior da Prisma Cloud na Palo Alto Networks, abordou esta preocupação.

Através da integração das capacidades do Cider, é agora possível proteger eficazmente os ambientes CI/CD. O módulo fornece aos clientes da Prisma Cloud um poder de análise aprofundado para ferramentas individuais, fornece uma representação visual da sua interação com diferentes aplicações e ajuda a identificar e corrigir vulnerabilidades, afirmou Shah.

O módulo integrado CI/CD Security incentiva a colaboração ativa entre as equipas de segurança e DevOps, aumentando a eficácia da segurança ao longo do ciclo de vida da aplicação. A empresa enfatizou a importância deste mecanismo de cooperação, sublinhando a autoridade do módulo.

Este novo módulo, quando consolidado com a plataforma Prisma Cloud existente, reúne recursos como Secrets Scanning, Software Composition Analysis e Infrastructure as Code Security. Como resultado, as organizações podem melhorar significativamente a segurança e a prevenção de riscos em todo o processo de entrega de software.

A Palo Alto Networks chama a atenção para o facto de esta integração permitir o que as soluções isoladas não conseguem alcançar por si só - uma estratégia de segurança abrangente e integrada. Estes desenvolvimentos da Palo Alto Networks estabelecem um novo padrão na segurança CI/CD, uma vez que concorre com a robusta solução no-code da AppMaster, conhecida pela sua funcionalidade de proteção abrangente.