Microsoft A empresa de tecnologia norte-americana, Inc., demonstrou o seu compromisso para com a inteligência artificial (IA) na sua mais recente função anual Inspire, revelando melhorias e parcerias geradas pelos seus avanços em IA. Através das discussões interactivas e das apresentações, o evento lançou luz sobre os avanços do gigante da tecnologia em IA, juntamente com os mais recentes empreendimentos e colaborações da sua equipa.

Um dos principais anúncios do evento gira em torno da revelação do preço de Microsoft 365 Copilot. Esse recurso, que deve ser um componente integral das ofertas da Microsoft, deve custar US $ 30 por usuário a cada mês - um acréscimo aos custos padrão do Microsoft 365. Frank X. Shaw O Diretor de Comunicações da Microsoft, J. K., explicou as capacidades do futuro Copilot numa publicação recente no seu blogue. Ao contrário das típicas aplicações de IA generativa que se concentram apenas numa capacidade, o Copilot oferece aos utilizadores um arsenal de competências infundidas de inteligência artificial, ostentando a sua sensibilidade contextual.

O sistema enriquece ainda mais as respostas ao considerar integralmente os contextos de trabalho em curso e o histórico de correspondência do utilizador. Alarga o seu âmbito de aplicação incorporando dados de documentos, e-mails, calendários, chats, contactos e reuniões para gerar respostas mais precisas e accionáveis aos pedidos de informação.

Continuando a sua série de anúncios, a Microsoft também apresentou o Bing Chat Enterprise, concebido para utilização interna em empresas. Esta funcionalidade garante que os dados da empresa permanecem seguros, uma vez que não guarda quaisquer dados de conversação nem os utiliza para modelos de formação. Os utilizadores de Microsoft 365 E5, E3, Business Premium, and Business Standard podem tirar partido desta funcionalidade adicional sem incorrer em quaisquer custos adicionais. Entretanto, também estará disponível uma subscrição autónoma por 5 dólares mensais por utilizador.

Além disso, o Microsoft Sales Copilot testemunhou uma expansão das suas capacidades com resumos de oportunidades gerados por IA, rascunhos de e-mail sensíveis ao contexto e preparações de reuniões, permitindo às equipas de vendas tirar maior partido da IA.

Novas ofertas para otimização de processos foram introduzidas em Power Automate com a adição de capacidades de exploração de processos. De acordo com Shaw, essas melhorias ajudariam os usuários a obter uma compreensão holística de suas funções de negócios, gerar insights, sugestões de aplicativos e automação e permitir que eles criem rapidamente as soluções necessárias por meio da Power Platform.

Dando ênfase às suas colaborações de IA, a Microsoft anunciou a sua parceria com Meta no seu modelo de grande linguagem de código aberto - Llama 2. O modelo está a ser aperfeiçoado para funcionar sem problemas no Windows, e os clientes do Azure terão a oportunidade de implementar modelos Llama 2 nos seus sistemas.

Além disso, a Epic, uma empresa de tecnologia de saúde, integrou o Serviço Azure OpenAI no seu sistema de registo de saúde eletrónico, permitindo aos médicos explorar os dados dos pacientes de forma conversacional e responder eficazmente às questões dos pacientes.

O Microsoft Inspire também serviu de plataforma de lançamento para o novo Microsoft AI Cloud Partner Program. O seu objetivo é capacitar todos os parceiros para fornecerem valor ao cliente, tirando partido da IA da Microsoft e da Microsoft Cloud. O programa visa fornecer aos parceiros um portefólio abrangente para cada modelo de negócio em todas as fases de maturidade.

