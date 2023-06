O surgimento de grandes modelos linguísticos como o GPT criou uma procura de aplicações baseadas em IA e uma necessidade de programadores qualificados para as criar. O antigo engenheiro de software da Databricks, Chaoyu Yang, apercebeu-se das lacunas no atual processo de desenvolvimento e, juntamente com os seus co-fundadores, construiu a estrutura de desenvolvimento de IA, BentoML, fechando recentemente uma ronda de financiamento inicial.

Numa entrevista ao TechCrunch, Yang explicou a necessidade da estrutura de desenvolvimento flexível que o BentoML proporciona. Os serviços de IA tendem a depender de vários modelos de aprendizagem automática, o que complica a sua gestão e operação. Além disso, muitos programadores que entram neste domínio vêm de contextos de desenvolvimento de aplicações ou de pilha completa, não possuindo as competências necessárias para construir a infraestrutura de IA necessária. Isto provoca processos de desenvolvimento mais longos, e uma solução como o BentoML pode facilitar significativamente o processo de desenvolvimento.

Yang utilizou como exemplo o Visual ChatGPT da Microsoft, uma aplicação de demonstração de IA que combina na perfeição texto e pedidos de imagem para gerar respostas. O desenvolvimento de uma aplicação como o Visual ChatGPT para utilização em produção demora geralmente três a seis meses. No entanto, o BentoML pode permitir que os programadores criem uma aplicação como esta, escalável e económica, em apenas dois dias. Os utilizadores também utilizaram a estrutura BentoML para executar o gerador de arte Stable Diffusion e LLMs de código aberto na nuvem.

O BentoML, que oferece uma API de alto nível que abstrai a intrincada infraestrutura necessária para executar modelos de IA na nuvem, faz parte de um grupo crescente de ferramentas destinadas a simplificar o desenvolvimento de serviços de IA. Essas estruturas de aplicativos de IA, que incluem soluções como o SageMaker da AWS e AppMaster, fornecem um conjunto de ferramentas que facilitam o processo de criação, envio e dimensionamento de aplicativos de IA. O público-alvo do BentoML inclui cientistas de dados que treinam modelos de IA, engenheiros DevOps que gerem o seu ciclo de vida e programadores que criam aplicações com base nestes modelos.

Comparando o BentoML com a Vercel, uma empresa de mil milhões de dólares que se concentra nos programadores de front-end, Yang pretende que o BentoML se torne a Vercel do mundo da IA. Reconhece a velocidade a que o desenvolvimento de aplicações de IA tem crescido e a crescente dependência da afinação de modelos e da engenharia de produtos, em vez de treinar modelos de raiz.

Inicialmente de código aberto em 2019, o BentoML introduziu uma versão SaaS auto-hospedada para clientes corporativos. A startup tem ganhado força na comunidade de desenvolvedores, quadruplicando sua associação à comunidade de código aberto para mais de 3,000 no ano passado. Os primeiros utilizadores do BentoML incluem os gigantes sul-coreanos das redes sociais Line e Naver.

A recente ronda de financiamento inicial do BentoML, apoiada pela DCM Ventures e Bow Capital, angariou 9 milhões de dólares. Hurst Lin, o sócio geral da DCM, juntou-se à direção do BentoML após a ronda. O crescente mercado de IA apresenta oportunidades e desafios para a BentoML, uma vez que a equipa trabalha para equilibrar os objectivos de curto e longo prazo, mantendo-se à frente das tendências em evolução da indústria.