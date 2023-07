O Meta's Threads, uma plataforma de rede social de texto amigável, está a introduzir uma funcionalidade muito aguardada, conhecida como Following feed. Esta atualização tem estado na lista de desejos dos utilizadores desde o início da aplicação. Além disso, a Meta's Threads também vai lançar outra funcionalidade que permite aos utilizadores ver as mensagens que gostaram na secção de definições.

O ícone Threads localizado na parte superior do ecrã da aplicação permite aos utilizadores alternar convenientemente os feeds Para si e Seguir. Os utilizadores podem escolher se querem mostrar ou esconder estes feeds no ecrã, o que lhes dá um grau flexível de personalização da sua experiência de visualização.

A recente atualização traz consigo várias novas categorias para organizar melhor o feed de actividades. Os utilizadores têm agora a opção de filtrar o seu feed por Seguidores, Citações e Repostagens. Estão a ser preparadas mais funcionalidades fáceis de utilizar. Numa conversa com o TechCrunch, o Instagram partilhou que um novo botão Seguir será adicionado à lista de seguidores, permitindo que os utilizadores sigam rapidamente outras contas em troca.

Além disso, está a ser introduzida uma funcionalidade "aprovar tudo" para facilitar aos utilizadores com contas privadas a concessão de pedidos de seguimento num simples passo. Para o futuro, as funcionalidades que permitem aos utilizadores ver as mensagens que gostaram nas suas definições também estão previstas para breve.

Numa atualização através do seu canal do Instagram, Mark Zuckerberg, o chefe da empresa, partilhou as notícias sobre as funcionalidades de tradução adicionais incorporadas no Threads. O Threads começou a implementar uma opção para um feed cronológico apenas das pessoas que está a seguir e também adicionou traduções. Isto é apenas o início, com mais actualizações para vir!", afirmou.

Para usufruir destas novas funcionalidades, os utilizadores devem certificar-se de que estão a executar a versão mais recente da aplicação Threads. No entanto, o lançamento faseado significa que alguns utilizadores poderão não ver imediatamente o novo feed ou outras funcionalidades.

A funcionalidade de tradução de línguas é automatizada. Baseia-se nas definições de língua do utilizador e na língua em que o texto é composto. Os utilizadores não precisam de a configurar manualmente, uma vez que é accionada sem problemas.

Em resposta a um problema levantado por um utilizador relativamente ao facto de o separador Seguinte carregar um número limitado de mensagens, Cameron Roth, programador do Threads iOS, garantiu que a empresa está a trabalhar para retificar o erro. Em tom de brincadeira, acrescentou: "Parece que criámos uma grande procura repentina por algum motivo...".

