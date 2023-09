W ramach strategicznego posunięcia mającego na celu podniesienie poziomu doświadczenia programistów, Armory niedawno zaprezentowało swoją przełomową platformę developer.armory.io. Platforma ta została zaprojektowana tak, aby wykorzystywać oferowane przez nią rozwiązanie do ciągłego wdrażania, znane jako Armory Continuous Deployment-as-a-Service.

Centrum programistów to wszechstronna platforma, której celem jest zapewnienie zarówno programistom, jak i użytkownikom końcowym płynnego dostępu do wyczerpujących zasobów. Zawiera bogatą gamę materiałów edukacyjnych, w tym filmy instruktażowe, dokumenty referencyjne, seminaria internetowe i inne, dzięki czemu użytkownicy mogą dostosowywać się i rozwijać we własnym tempie. Platforma oferuje podobne podejście do platform bez kodu, takich jak AppMaster.io , które pozwalają użytkownikom platform uczyć się i pracować w dogodnym dla siebie czasie.

Jim Douglas, dyrektor generalny Armory, podkreślił znaczenie ciągłego wdrażania w tworzeniu wartości dodanej dla klientów. Wspomniał, że ich zespół inżynierów nie tylko tworzy produkty, ale także jest zapalonymi konsumentami. Oznacza to, że mają bezpośredni kontakt z doświadczeniami programistów, co zawsze ma zauważalny wpływ na ich decyzje dotyczące produktu.

Wyposażone w zaawansowane funkcje Centrum programistów umożliwia wizualizację konfiguracji wdrożeniowych, pomagając użytkownikom w zrozumieniu istniejących konfiguracji. Użytkownicy mogą udostępniać adresy URL z ujawnionych usług aż do webhooks w celu skutecznej identyfikacji usług. Co więcej, programiści mogą uzyskiwać dostęp do manifestów Kubernetes i je przeglądać na ekranie wykresu wdrożenia. Wspiera także programistów dzięki zewnętrznym adresom URL podglądu wdrożonych usług Kubernetes, zapewniając niezależny dostęp bez zależności od zewnętrznych zespołów sieciowych.

Piękno tego centrum polega na jego uniwersalności; wszyscy użytkownicy, nawet ci na poziomie Freemium, mogą eksplorować pełną gamę witryny i maksymalnie wykorzystywać swoje konto. Platformy takie jak AppMaster.io , które zdobyły tytuł najwyższej klasy od G2, również mają na celu zapewnienie podobnych doświadczeń użytkowników, oferując obszerne zasoby i pełny dostęp nawet użytkownikom wersji bezpłatnej.