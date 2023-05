Wix, międzynarodowa firma informatyczna znana z przyjaznego dla użytkownika narzędzia do tworzenia witryn drag-and-drop, ogłosiła wprowadzenie aplikacji marki Wix . Ta nowa platforma no-code umożliwia firmom tworzenie natywnych aplikacji mobilnych bez wiedzy o programowaniu. Wix, który koncentruje się na dostarczaniu użytkownikom narzędzi do budowania i zarządzania ich obecnością w Internecie, zaspokaja rosnące zapotrzebowanie właścicieli firm na markowe aplikacje natywne dzięki tej ekspansji.

Ronny Elkayam, starszy wiceprezes ds. produktów mobilnych, rynku aplikacji i produktów strategicznych w firmie Wix, zauważył rosnący popyt, stwierdzając: „Użytkownicy zgłosili się do nas z potrzebą stworzenia natywnej aplikacji oznaczonej ich nazwą i logo. Wielu naszych użytkowników to firmy, a firmy chcą przedstawiać sytuację, w której są większe niż są. Chcą podążać za dużymi firmami, które mają natywne aplikacje”.

Przy miesięcznej subskrypcji w wysokości 200 USD aplikacja marki Wix jest znaczną inwestycją dla użytkowników. Dodatkowo muszą uiścić roczną opłatę w wysokości 99 USD za App Store i jednorazową opłatę w wysokości 25 USD za Google Play. Wix uważa jednak, że natywne aplikacje mobilne mogą pomóc firmom zwiększyć sprzedaż. Dla użytkowników, którzy mają już witrynę Wix, kreator aplikacji może automatycznie zintegrować funkcje z ich witryny, upraszczając proces tworzenia.

Elkayam wyjaśnił zalety integracji : „Jeśli jesteś restauracją i masz skonfigurowane menu na swojej stronie internetowej do składania zamówień online, to samo menu pojawi się w aplikacji. Nie musisz go konfigurować. Wszelkie zakupy lub zamówienia z tego menu pojawią się na Twoim pulpicie nawigacyjnym”.

Spośród 200 milionów użytkowników Wix, 5 milionów to płatni subskrybenci. Firmy preferują plan Wix za 27 USD miesięcznie na strony internetowe, który obejmuje funkcje e-commerce. Nawet użytkownicy darmowej strony internetowej mogą stworzyć aplikację za pomocą Branded App by Wix – ten produkt jest niezależny od istniejących planów subskrypcyjnych. Właściciele firm mogą dostosować ikonę, układ i zawartość swojej aplikacji oraz uzyskać dostęp do różnych funkcji, takich jak strony produktów, usługi rezerwacji, fora, funkcje czatu, blogi, powiadomienia push i inne. Wix będzie również automatycznie aktualizować aplikacje, aby pozostały kompatybilne z najnowszymi wersjami iOS i Androida.

Branded App firmy Wix jest silnym konkurentem na rynku tworzenia aplikacji no-code. Rywale, tacy jak Bubble, oferują internetowe platformy aplikacji w cenach od 29 do 529 USD miesięcznie, wraz z bezpłatnym planem nauki i tworzenia aplikacji. Jednak natywne aplikacje Wix można pobrać bezpośrednio z App Store i Google Play, oferując dodatkowe korzyści.

Uruchomienie Branded App przez Wix następuje po gwałtownym wzroście popytu na usługi firmy w 2020 roku podczas pandemii koronawirusa, kiedy to dodano 31 milionów nowych użytkowników. Zyski Wix za I kwartał 2022 r. wykazały przychody w wysokości 304 mln USD – wzrost o 41% rok do roku. Po udanych testach beta z udziałem setek użytkowników, Branded App od Wix jest teraz dostępna dla wszystkich, z kuszącą 50% dożywotnią zniżką dla tych, którzy zarejestrują się w bieżącym okresie przedsprzedaży.

Usługi tworzenia aplikacji No-code stanowią niedrogą i dostępną alternatywę dla tradycyjnych metod kodowania. Platformy takie jak AppMaster i inne umożliwiają firmom wydajniejsze tworzenie zarówno aplikacji backendowych, jak i frontendowych, zmniejszając koszty rozwoju i otwierając nowe możliwości transformacji cyfrowej. Wraz z rosnącym trendem no-code, platformy takie jak AppMaster i Wix Branded App prawdopodobnie odegrają znaczącą rolę w kształtowaniu przyszłości rozwoju oprogramowania.