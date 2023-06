ServiceNow ogłosił wdrożenie technologii generatywnej sztucznej inteligencji w swoim chatbocie Virtual Agent, znacznie poprawiając możliwości samoobsługi platformy. Now Assist for Virtual Agent wykorzystuje sztuczną inteligencję do dostarczania bardziej bezpośrednich, trafnych i konwersacyjnych odpowiedzi na zapytania użytkowników, umożliwiając im wykonywanie złożonych zadań z większą łatwością.

Dzięki integracji generatywnej sztucznej inteligencji w Virtual Agent, użytkownicy mogą teraz otrzymywać dodatkowy kontekst i informacje, gdy zadają pytania, takie jak wewnętrzne fragmenty kodu, zdjęcia produktów, filmy, linki do dokumentów lub streszczenia artykułów z bazy wiedzy. To ulepszenie platformy ServiceNow znacznie poprawia doświadczenie użytkownika i skuteczność chatbota, czyniąc go cennym narzędziem dla klientów.

ServiceNow wprowadził również Virtual Agent Designer, środowisko drag-and-drop, w którym klienci mogą skonfigurować doświadczenie konwersacyjne chatbota, aby dopasować je do swoich wymagań organizacyjnych. Ponadto platforma umożliwia teraz osadzanie dużych modeli językowych, takich jak Microsoft Azure OpenAI Service LLM lub OpenAI API, umożliwiając użytkownikom bezpośrednią interakcję z tymi usługami w razie potrzeby.

Ta znacząca aktualizacja platformy ServiceNow była możliwa dzięki wcześniejszym postępom w ramach technologii Generative AI Controller i Now Assist for Search. W rezultacie ServiceNow umacnia swoją pozycję w czołówce branży technologicznej opartej na sztucznej inteligencji.

Prezes i dyrektor generalny ServiceNow, Bill McDermott, powiedział: ServiceNow przewodzi erze inteligencji. Lata inwestycji w sztuczną inteligencję sprawiły, że znaleźliśmy się w centrum niezaprzeczalnego ruchu. Budujemy generatywną sztuczną inteligencję na naszej platformie, aby klienci mogli zmaksymalizować swój ROI: "zwrot z inteligencji". Chodzi o przemyślane, oparte na wysokim zaufaniu współinnowacje, ponieważ znajdujemy równowagę między szybkością maszyny a ludzką oceną. Dzięki naszym strategicznym partnerstwom z firmami NVIDIA i Microsoft opracowujemy inteligentniejsze, w pełni zautomatyzowane przepływy pracy. Pomagamy naszym klientom wprowadzać innowacje w zupełnie nowych modelach biznesowych w ServiceNow jako inteligentnej platformie do kompleksowej transformacji cyfrowej.

W miarę jak coraz więcej organizacji korzysta z platform low-code i no-code, narzędzia takie jak ServiceNow Virtual Agent Designer i platforma AppMaster.io no-code stają się coraz ważniejsze dla usprawnienia procesów i zwiększenia zaangażowania użytkowników. Techniki rozwoju low-code i no-code pomagają firmom tworzyć aplikacje szybciej i bardziej opłacalnie, umożliwiając im dostosowanie się do stale zmieniającego się krajobrazu cyfrowego.