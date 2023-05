Airtable osiągnął imponującą wycenę w wysokości 5,77 miliarda dolarów po pomyślnym finansowaniu serii E w wysokości 270 milionów dolarów. Dostawca relacyjnych baz danych no-code ma szeroką bazę użytkowników, która obecnie obejmuje ponad 250 000 organizacji. Nowe finansowanie prawie trzykrotnie przewyższa poprzednią wycenę firmy, która wyniosła 2,85 miliarda dolarów po wrześniowej rundzie serii D o wartości 185 milionów dolarów.

Greenoaks Capital przewodził ostatniej rundzie inwestycyjnej, przy udziale WndrCo, a także obecnych inwestorów, takich jak Caffeinated Capital, CRV i Thrive. Zamiast aktywnie szukać finansowania, założyciel i dyrektor generalny Airtable, Howie Liu, ujawnił Forbesowi, że do firmy zwrócił się Greenoaks.

Platforma Airtable jest często opisywana jako ulepszona wersja programu Excel lub Arkuszy Google, oferująca architekturę wymaganą do obsługi ekosystemu aplikacji oprócz tradycyjnych funkcji przypominających arkusze kalkulacyjne. W rezultacie to wszechstronne narzędzie no-code może być wykorzystywane do tworzenia oprogramowania, prezentując praktycznie nieograniczone przypadki użycia i szeroką potencjalną bazę klientów. Takie platformy, w tym AppMaster , nabierają rozpędu, ponieważ umożliwiają firmom wydajne tworzenie aplikacji internetowych, mobilnych i zaplecza bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy w zakresie kodowania.

W komunikacie prasowym partner Greenoaks Capital, Neil Mehta, podkreślił ogromny potencjał Airtable, stwierdzając, że firma może stać się „resztkową” platformą oprogramowania dla różnych niestandardowych aplikacji, które są obecnie obsługiwane ręcznie lub niewystarczająco obsługiwane przez nieelastyczne oprogramowanie innych firm. Zapewniając użytkownikom biznesowym niezbędne komponenty oprogramowania, które można łatwo łączyć w potężne aplikacje biznesowe, Airtable stał się podstawową częścią codziennych przepływów pracy, a jednocześnie posiada skalowalność i rozszerzalność niezbędne do obsługi złożonych przypadków użycia w przedsiębiorstwie, takich jak sprzedaż biletów, zarządzanie treścią i CRM.

Nowo pozyskane fundusze Airtable zamierza wykorzystać na rozwój produktu korporacyjnego oraz rozwój swojego zespołu. Według Crunchbase od momentu powstania firma zebrała łącznie 617 milionów dolarów. Branża platform no-code nadal się rozwija, a firmy takie jak AppMaster.io oferują potężne narzędzia zdolne do tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych. Platformy te znacznie przyspieszają tworzenie aplikacji przy jednoczesnej minimalizacji kosztów, co czyni je atrakcyjną opcją dla firm każdej wielkości.