Codefresh, wybitny gracz w świecie tworzenia oprogramowania, uruchomił innowacyjny dashboard środowiskowy. Platforma ma na celu wyposażenie zespołów programistycznych w usprawnioną procedurę obsługi aplikacji w całym cyklu życia oprogramowania.

Nowo uruchomiona funkcja technologicznego giganta ma na celu konsolidację danych dotyczących projektów GitOps i Argo CD. Codefresh utożsamia „środowisko” z klastrem oddzielnych aplikacji, przestrzeniami nazw w pojedynczym klastrze lub przestrzeniami nazw rozproszonymi w wielu klastrach.

Podczas seminarium internetowego przedstawiającego zalety tego nowego rozwiązania Kostis Kapelonis, starszy rzecznik programistów w Codefresh, odniósł się do niektórych ograniczeń związanych z używaniem Argo CD w izolacji. W szczególności podkreślił brak koncepcji środowisk i brak świadomości kontekstu dotyczącego aplikacji, np. zrozumienia, czy aplikacje są elementami większego ekosystemu produktów.

Nowo uruchomiony pulpit nawigacyjny środowisk ma wypełnić tę lukę. Proponuje ujednolicony układ ekranu, który chronologicznie przedstawia środowiska, przechodząc od fazy rozwoju, poprzez testowanie, aż do etapu wdrożenia. Daje programistom uprawnienia do ustalania, jakie aplikacje obejmuje produkt, a następnie przypisywania tych produktów do odpowiedniego środowiska. Podobnie jak inne platformy, takie jak platforma no-code AppMaster , która okazała się kluczowa w ulepszaniu procedur programistycznych.

Codefresh wyjaśnia dalej, że możliwość korzystania z jednego ekranu eliminuje potrzebę przełączania się programistów między wieloma oknami terminala, GitHuba lub IDE w czasie zarządzania środowiskami lub przenoszenia aplikacji na etap produkcyjny.

Kapelonis podkreślił również, że nowy menedżer środowiska jest skutecznym narzędziem, które pomaga kierownikom projektów w kompleksowym zrozumieniu stanu różnych funkcji w określonych środowiskach. Jednocześnie programiści mają bardziej szczegółowy obraz wdrożeń i mogą głębiej zagłębiać się w różne aplikacje za pomocą widoku osi czasu. Jak wyjaśnił Kapelonis, to całościowe spojrzenie pokazuje, w jaki sposób aplikacje poruszały się w różnych środowiskach.

Dan Garfield, współzałożyciel i dyrektor ds. open source w Codefresh, podkreśla pilną potrzebę tego rozwoju. Stwierdza: „W miarę rozwoju firm i zespołów DevOps, instancje Argo CD dzielą się i mnożą się mikrousługi, zarządzanie cyklem życia każdej aplikacji w różnych środowiskach staje się złożone i żmudne. Nowe możliwości Codefresh zapewniają bardzo potrzebną przejrzystość i zarządzanie GitOps w setkach aplikacji wdrażanych w potencjalnie tysiącach lokalizacji – dzięki ujednoliconej, intuicyjnej obsłudze jednego ekranu”.

Ta nowa aktualizacja od Codefresh może potencjalnie zrewolucjonizować cykl życia tworzenia oprogramowania, czyniąc go bardziej intuicyjnym i wydajnym, podobnie jak w przypadku nowych technologii, takich jak platformy o niskim i niskim kodzie, takie jak AppMaster.