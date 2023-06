Firma Google zaprezentowała niedawno ulepszenie sztucznej inteligencji (AI) dla swojej popularnej usługi poczty elektronicznej Gmail, zaprojektowane w celu zrewolucjonizowania wyszukiwania w skrzynce odbiorczej dla użytkowników Androida i iPhone'a. W ciągu najbliższych 15 dni użytkownicy końcowi zaczną widzieć sekcję "najlepszych wyników" w swojej skrzynce odbiorczej, pojawiającą się nad segmentem "wszystkich wyników". Ten innowacyjny dodatek jest wspierany przez modele uczenia maszynowego Google oparte na sztucznej inteligencji, które oceniają wyszukiwane hasła, najnowsze wiadomości e-mail i różne inne istotne czynniki, aby określić najbardziej odpowiednie dopasowania dla zapytań użytkowników.

Ta najnowsza zmiana wpisuje się w serię strategicznych aktualizacji Gmaila. W maju Google wzbudziło kontrowersje zmianą zasad dotyczących nieaktywnych kont, stwierdzając, że konta nieużywane od ponad dwóch lat mogą zostać usunięte wraz z ich zawartością i danymi. Ponadto w lutym Google zakończyło gruntowny przegląd interfejsu Gmaila, obejmujący przeprojektowany układ i większy nacisk na pakiet narzędzi zwiększających produktywność firmy.

Te obliczone ruchy są prawdopodobnie pod wpływem trwających inicjatyw Google w zakresie cięcia kosztów i ambitnego celu dyrektora generalnego Sundara Pichai, jakim jest zwiększenie produktywności giganta technologicznego o 20%. Podczas niedawnego wezwania Alphabet do zapłaty, kierownictwo firmy podkreśliło strategie alokacji zasobów dla domen takich jak sztuczna inteligencja i wyszukiwanie. Szef biznesu Philipp Schindler podkreślił rosnące znaczenie wyszukiwania w zaspokajaniu popytu i zapewnianiu wymiernego zwrotu z inwestycji (ROI) w nieprzewidywalnych sytuacjach.

W poście na blogu Google odniósł się do tego ulepszenia wyszukiwania opartego na sztucznej inteligencji jako "bardzo pożądanej" funkcji, która będzie dostępna dla wszystkich posiadaczy kont Gmail i klientów w najbliższej przyszłości.