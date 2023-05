Webflow, ceniona platforma do tworzenia materiałów wizualnych no-code, umożliwiająca profesjonalistom budowanie obecności w sieci, ogłasza powołanie Lindy Tong na stanowisko pierwszego dyrektora operacyjnego firmy. W tej nowej roli kierowniczej będzie kierowała wszystkimi funkcjami ogólnymi i administracyjnymi, takimi jak operacje personalne, finanse, prawo, IT i dane, ostatecznie napędzając rozwój i skalowanie platformy Webflow.

Kontynuując wyjątkowy wzrost w 2022 r., rozszerzenie zespołu wykonawczego Webflow's następuje po dodaniu Shane'a Murphy-Reutera jako pierwszego CMO firmy w maju. Ponadto w marcu firma ogłosiła rundę finansowania serii C o wartości 120 mln USD, co podniosło jej wycenę do 4 mld USD przy ponad 100 mln USD rocznych stałych przychodów (ARR).

Znaczące doświadczenie Lindy Tong w prowadzeniu i skalowaniu firm konsumenckich i korporacyjnych w fazach wzrostu okaże się nieocenione dla Webflow. Przed dołączeniem do Webflow Tong pracował przez ponad pięć lat w AppDynamics jako dyrektor generalny, pomagając firmie osiągnąć ponad pół miliarda przychodów w dziale Cisco. Pełniła również funkcję wiceprezesa ds. produktów i innowacji w National Football League (NFL), gdzie przewodziła zespołom w celu unowocześnienia cyfrowych doświadczeń i zwiększenia zaangażowania fanów. Ponadto Tong zajmuje stanowisko dyrektora zarządu w firmie Prezi i uzyskała tytuł licencjata z ekonomii na Uniwersytecie Yale.

Linda Tong wyraziła swój entuzjazm do dołączenia do Webflow, stwierdzając, że wizja firmy polegająca na zbudowaniu najpotężniejszej platformy do tworzenia grafiki jest zgodna z jej osobistym zaangażowaniem w demokratyzację technologii dla szerszej publiczności. Jako część zespołu kierowniczego Webflow's jest podekscytowana możliwością wniesienia swojej wiedzy specjalistycznej w zakresie skalowania i przekształcania firm i wierzy, że przed nimi ogromna szansa na rozwój.

Firmy takie jak Webflow, AppMaster.io i inne platformy no-code zyskują popularność dzięki demokratyzacji technologii, co pozwala na większą kreatywność i współpracę w różnych branżach. Dyrektor generalny i współzałożyciel Webflow's, Vlad Magdalin, wyjaśnia, że firma nieustannie realizuje swoją misję polegającą na zapewnieniu milionom ludzi mocy transformacji, jaką daje tworzenie stron internetowych. Aby osiągnąć swoje wielkie ambicje, doświadczeni liderzy, tacy jak Linda Tong, są niezbędni do sprostania wyzwaniom operacyjnym i biznesowym, jednocześnie napędzając innowacje produktowe.

Webflow łączy nowoczesne technologie tworzenia stron internetowych w jedną platformę, umożliwiając użytkownikom wizualne tworzenie stron internetowych i oszczędzając czas inżynierów. Platforma generuje czysty, wydajny kod w tle, dzięki czemu jest atrakcyjna dla szerokiego grona użytkowników, od freelancerów po firmy z listy Fortune 500. Pionierskie firmy, takie jak Zendesk, Lattice, Getaround, Upwork, Allianz i Dell, zaufały Webflow w zakresie swoich rozwiązań internetowych. Założona w 2013 roku z siedzibą w San Francisco, firma jest wspierana przez Accel, CapitalG, Silversmith Capital Partners, Y-Combinator i Draper Associates.