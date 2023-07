Rozszerzając swoje zaangażowanie w upraszczanie rozumienia kodu, CodeSee ogłosiło najnowsze ulepszenie swoich usług - integrację generatywnej sztucznej inteligencji. Ten rewolucyjny dodatek znacząco wzbogaca zakres interakcji języka naturalnego ze strukturami kodowania.

Dyrektor generalny i współzałożyciel CodeSee, Shanea Leven, wyjaśnił płynną integrację generatywnej sztucznej inteligencji z ich podstawową misją. Według Leven, wdrożenie sztucznej inteligencji nie tylko jest zgodne z celem, do którego dążą, ale także znacznie wzmacnia wgląd w to, jak programiści postrzegają i interpretują kod.

Nowatorskie narzędzie AI zapewnia angażującą platformę do zadawania pytań dotyczących kodowania w IDE. Zapytania mogą obejmować zarówno zrozumienie procesu rejestrowania, jak i dostrzeżenie zarządzania stanem w strukturze kodowania. W odpowiedzi na te pytania CodeSee oferuje inteligentnie szczegółowe i pełne kontekstu wyjaśnienie oraz uzupełnia je wizualną mapą kodu.

W ogólnym rozrachunku CodeSee ma na celu zagłębienie się w zawiłe konfiguracje kodowania i wygodne łączenie kropek. Wprowadzając wyraźne linie, które kierują programistów do odpowiednich odniesień do plików i funkcji w ich IDE, ma na celu przedstawienie kontekstu tego, jak coś faktycznie działa - wyjaśnił Leven.

Dążąc do zwiększenia funkcjonalności poprzez sztuczną inteligencję, CodeSee połączyło siły z gigantami branżowymi Microsoft i OpenAI. Współpraca ta była strategicznym posunięciem, biorąc pod uwagę szczupłą strukturę CodeSee, liczącą zaledwie 11 członków zespołu. Co więcej, partnerstwo przyspieszyło rozwój funkcjonalności AI przy jednoczesnej optymalizacji alokacji zasobów.

Wcześniej CodeSee zaprezentowało mapy usług, aby zapewnić wysoki poziom widoczności w różnych bazach kodu. Komentując korzyści płynące z tego rozwoju, Leven powiedział, że zapewnia on przedsiębiorstwom kompleksowy widok architektury, którego wcześniej brakowało. Przedsiębiorstwa miały teraz jasną perspektywę swoich licznych endpoints, kolejek komunikatów, potoków Kafka i innych, umacniając zrozumienie swoich wszechobecnych baz kodu.

Włączenie do swojej oferty silnika zapytań opartego na sztucznej inteligencji pozwoli CodeSee zapewnić klientom większą przejrzystość ich kodu. Począwszy od wprowadzenia nowej funkcji generatywnej sztucznej inteligencji jako wersji beta na żądanie, firma dąży do udoskonalenia narzędzia poprzez ścisłą współpracę z klientami korporacyjnymi, przygotowując się do ogólnej premiery jeszcze w tym roku.

Podczas gdy CodeSee jest pionierem tego podejścia, inne platformy, takie jak platforma AppMaster No-Code, mają swój własny zestaw innowacyjnych adaptacji, które upraszczają tworzenie aplikacji i zarządzanie nimi. AppMaster Na przykład AppMaster No-Code umożliwia użytkownikom wizualne tworzenie modeli danych, logiki biznesowej za pośrednictwem interfejsów drag and drop, API i punktów końcowych WSS itp.