Wix, la multinazionale IT nota per il suo costruttore di siti Web drag-and-drop di facile utilizzo, ha annunciato il lancio di Branded App by Wix . Questa nuova piattaforma no-code consente alle aziende di creare applicazioni mobili native senza alcuna esperienza di codifica. Wix, che si concentra sulla fornitura agli utenti di strumenti per costruire e gestire la loro presenza online, sta soddisfacendo la crescente domanda di applicazioni native con marchio tra i titolari di aziende con questa espansione.

Ronny Elkayam, SVP di Mobile, App Market e Strategic Products di Wix, ha riconosciuto la crescente domanda, affermando: "Gli utenti si sono rivolti a noi con la necessità di creare un'app nativa con il loro nome e logo. Molti dei nostri utenti sono aziende e le aziende desiderano ritrarre una situazione che è più grande di loro. Vogliono seguire le grandi aziende che hanno app native”.

Con un abbonamento mensile di $ 200, l'app brandizzata di Wix è un investimento sostanziale per gli utenti. Inoltre, devono pagare una quota annuale di $ 99 per l'App Store e una quota una tantum di $ 25 per Google Play. Tuttavia, Wix ritiene che le app mobili native possano aiutare le aziende ad aumentare le vendite. Per gli utenti che hanno già un sito web Wix, l'app builder può integrare automaticamente le funzionalità del proprio sito web, semplificando il processo di sviluppo.

Elkayam ha spiegato i vantaggi dell'integrazione: “Se sei un ristorante e hai configurato il tuo menu sul tuo sito Web per l'ordinazione online, lo stesso menu verrà visualizzato sull'app. Non è necessario configurarlo. Tutti gli acquisti o gli ordini da quel menu verranno visualizzati nella tua dashboard.

Dei 200 milioni di utenti di Wix, 5 milioni sono abbonati a pagamento. Le aziende preferiscono il piano da $ 27 al mese di Wix per i siti Web, che include funzionalità di e-commerce. Anche gli utenti di siti Web gratuiti possono creare un'app utilizzando l'app con marchio di Wix: questo prodotto è separato dai piani di abbonamento esistenti. I proprietari delle aziende possono personalizzare l'icona, il layout e il contenuto della loro app e avere accesso a varie funzionalità, come pagine di prodotti, servizi di prenotazione, forum, funzioni di chat, blog, notifiche push e altro ancora. Wix aggiornerà automaticamente anche le app per rimanere compatibili con le ultime versioni di iOS e Android.

L'app brandizzata di Wix è un forte concorrente nel mercato dello sviluppo di app no-code. Rivali come Bubble offrono piattaforme di app basate sul Web con prezzi che vanno da $ 29 a $ 529 al mese, insieme a un piano gratuito per l'apprendimento e lo sviluppo di app. Tuttavia, le app native di Wix possono essere scaricate direttamente da App Store e Google Play, offrendo ulteriori vantaggi.

Il lancio dell'app con marchio di Wix segue l'aumento della domanda di servizi dell'azienda nel 2020 durante la pandemia di coronavirus, con l'aggiunta di 31 milioni di nuovi utenti. I guadagni di Wix nel primo trimestre del 2022 hanno evidenziato entrate per $ 304 milioni, con un aumento del 41% su base annua. Dopo il successo del beta test con centinaia di utenti, Branded App by Wix è ora disponibile per tutti, con un allettante sconto del 50% a vita per coloro che si iscrivono durante l'attuale periodo di prevendita.

I servizi di sviluppo di app No-code forniscono un'alternativa conveniente e accessibile ai metodi di codifica tradizionali. Piattaforme come AppMaster e altre consentono alle aziende di creare applicazioni back-end e front-end in modo più efficiente, riducendo i costi di sviluppo e aprendo nuove opportunità per la trasformazione digitale. Poiché la tendenza no-code continua a crescere, è probabile che piattaforme come AppMaster e Wix's Branded App svolgano un ruolo significativo nel plasmare il futuro dello sviluppo del software.