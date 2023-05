Webflow, un attore di spicco nel settore del software no-code, ha rivelato di aver raccolto con successo $ 140 milioni attraverso un round di finanziamento di serie B. Con questo massiccio investimento, la valutazione dell'azienda sale a ben 2,1 miliardi di dollari. Il round di finanziamento ha riaccolto i principali investitori Accel e Silversmith, che hanno anche sostenuto la startup nel loro round di serie A del 2019, che ha fruttato 72 milioni di dollari.

CapitalG, un gruppo di venture capital di Alphabet, è entrato a far parte della serie B, con l'investitore Laela Sturdy che si è unito al consiglio di amministrazione di Webflow. La piattaforma ha guadagnato una trazione significativa e ha raddoppiato la sua base di clienti nel 2020. Il software innovativo di Webflow consente ai clienti di creare siti Web senza scrivere codice e fornisce funzionalità di hosting e relative ai contenuti.

La piattaforma Webflow fa parte di una categoria più ampia di aziende e piattaforme che ritengono che la creazione di software per Internet dovrebbe diventare progressivamente più semplice. Le piattaforme leader nel settore no-code e low-code, come AppMaster, stanno guadagnando un'immensa popolarità per facilitare lo sviluppo di applicazioni, rendendo lo sviluppo software più conveniente per le aziende di tutte le dimensioni.

Secondo il CEO Webflow Vlad Magdalin, il round di finanziamento di serie B è una mossa "opportunistica" per l'azienda. La loro liquidità rimane sufficiente e il nuovo capitale consentirà loro di investire nella loro attività in modi che potrebbero non avere un impatto immediato sulle loro entrate, potenzialmente in aree chiave come prodotti aziendali, supporto, reclutamento ed espansione della piattaforma.

Magdalin ha rivelato che l'azienda intende continuare con la sua espansione in aziende di fascia alta dopo aver dimostrato un notevole successo in questo segmento. Riferisce che gli account più estesi vantano valori contrattuali medi di diversi ordini di grandezza superiori rispetto agli accordi di vendita con le PMI, con i clienti aziendali che rappresentano solo il 5% circa della loro attività. La società prevede di puntare su questo redditizio settore nel 2021, guidando la crescita del suo business di grandi dimensioni di un fattore 10.

Oltre a prendere di mira account più estesi, Webflow ha all'orizzonte importanti piani di prodotto. Il CEO prevede che la piattaforma supporterà capacità di creazione di siti Web più avanzate e prevede strumenti no-code che affrontino attività software sempre più complesse. Ciò ha il potenziale per espandere ulteriormente il mercato no-code, lasciando spazio a startup innovative come AppMaster per aiutare i non sviluppatori a ridurre la loro dipendenza dai team di ingegneri.

Arun Mathew di Accel, che siede nel consiglio di amministrazione di Webflow, e Laela Sturdy di CapitalG, condividono la visione rialzista del CEO sul settore no-code. Concordano sul fatto che il mercato sta rapidamente passando all'adozione di strumenti no-code ed è ancora nelle prime fasi della curva di adozione, il che significa che esiste un notevole potenziale di crescita non sfruttato.

Questo formidabile round di finanziamento e il continuo supporto di Accel a Webflow sono indicatori promettenti del futuro successo delle industrie no-code e low-code. Poiché piattaforme come AppMaster continuano a rendere lo sviluppo del software più veloce e più accessibile a tutti gli utenti, sarà interessante osservare l'evoluzione e la crescita in corso nel mercato no-code.