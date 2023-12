Codefresh presenta una dashboard migliorata per semplificare il ciclo di sviluppo del software

Codefresh, attore di spicco nel mondo dello sviluppo software, ha lanciato una dashboard per ambienti innovativi. La piattaforma mira a fornire ai team di sviluppo una procedura più snella per la gestione delle applicazioni durante l'intero ciclo di vita dello sviluppo del software.

La funzionalità appena lanciata dal gigante della tecnologia intende consolidare i dati relativi ai progetti GitOps e Argo CD. Codefresh identifica un "ambiente" con un cluster di applicazioni separate, spazi dei nomi in un singolo cluster o spazi dei nomi distribuiti su più cluster.

In un webinar che svela i meriti di questo nuovo sviluppo, Kostis Kapelonis, Senior Developer Advocate presso Codefresh, ha affrontato alcuni dei limiti dell'utilizzo di Argo CD in modo isolato. Nello specifico, ha evidenziato l'assenza di un concetto di ambiente e la mancanza di consapevolezza del contesto relativo alle applicazioni, come ad esempio capire se le applicazioni sono elementi di un ecosistema di prodotti più ampio.

La dashboard degli ambienti appena lanciata prevede di colmare questa lacuna. Propone un layout dello schermo unificato che rappresenta cronologicamente gli ambienti, procedendo dalla fase di sviluppo, seguita dal test e, infine, fino alla fase di implementazione. Consente agli sviluppatori il privilegio di stabilire quali applicazioni comprende un prodotto e, successivamente, assegnare questi prodotti al rispettivo ambiente. Analogamente ad altre piattaforme come la piattaforma no-code di AppMaster che si è rivelata fondamentale nel migliorare le procedure di sviluppo.

Codefresh spiega ulteriormente che questa esperienza a schermo singolo elimina la necessità per gli sviluppatori di alternare più finestre per terminale, GitHub o un IDE al momento della gestione degli ambienti o della promozione delle applicazioni nella fase di produzione.

Kapelonis ha inoltre sottolineato che questo nuovo gestore dell'ambiente è uno strumento efficace che aiuta i project manager a comprendere in modo completo lo stato di varie funzionalità in ambienti specifici. Allo stesso tempo, agli sviluppatori viene concessa una visione più granulare delle distribuzioni e possono approfondire applicazioni distinte tramite una visualizzazione della sequenza temporale. Questa visione olistica dimostra come le applicazioni si sono spostate attraverso ambienti diversi, come ha chiarito Kapelonis.

Dan Garfield, co-fondatore e responsabile open source di Codefresh, sottolinea l'urgente necessità di questo sviluppo. Afferma: “Mentre le aziende e i team DevOps crescono, le istanze CD di Argo si dividono e i microservizi si moltiplicano, la gestione del ciclo di vita di ciascuna applicazione nei diversi ambienti diventa complessa e ardua. Le nuove funzionalità Codefresh infondono la chiarezza tanto necessaria e la governance GitOps in centinaia di applicazioni distribuite potenzialmente in migliaia di posizioni, con un’esperienza unificata e intuitiva a schermo singolo”.

Questo nuovo aggiornamento di Codefresh può potenzialmente rivoluzionare il ciclo di vita dello sviluppo del software, rendendolo più intuitivo ed efficiente, simile alle offerte di tecnologie emergenti come le piattaforme low-code e no-code come AppMaster.