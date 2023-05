Airtable ha ottenuto un'impressionante valutazione di $ 5,77 miliardi a seguito di uno sforzo di finanziamento di serie E di $ 270 milioni. Il provider di database relazionali no-code ha un'ampia base di utenti che attualmente comprende oltre 250.000 organizzazioni. Il nuovo finanziamento triplica quasi la precedente valutazione dell'azienda, che si attestava a 2,85 miliardi di dollari post-money dopo un round di serie D da 185 milioni di dollari a settembre.

Greenoaks Capital ha guidato il recente round di investimenti, con il contributo di WndrCo, nonché di investitori esistenti come Caffeinated Capital, CRV e Thrive. Piuttosto che cercare attivamente finanziamenti, il fondatore e CEO di Airtable Howie Liu ha rivelato a Forbes che la società è stata contattata da Greenoaks.

La piattaforma di Airtable è spesso descritta come una versione migliorata di Excel o Fogli Google, che offre l'architettura necessaria per supportare un ecosistema di applicazioni oltre alle sue tradizionali funzionalità simili a fogli di calcolo. Di conseguenza, il versatile strumento no-code può essere utilizzato per lo sviluppo di software, presentando casi d'uso virtualmente illimitati e un'ampia base di potenziali clienti. Tali piattaforme, tra cui AppMaster , stanno guadagnando slancio in quanto consentono alle aziende di creare applicazioni Web, mobili e di back-end in modo efficiente e senza la necessità di competenze di codifica.

In un comunicato stampa, il partner di Greenoaks Capital Neil Mehta ha evidenziato il vasto potenziale di Airtable, affermando che l'azienda potrebbe diventare la piattaforma software "residuale" per varie applicazioni personalizzate che sono attualmente gestite manualmente o servite in modo inadeguato da software di terze parti poco flessibile. Fornendo agli utenti aziendali componenti software essenziali che possono essere facilmente combinati per formare potenti applicazioni aziendali, Airtable è diventato una parte fondamentale dei flussi di lavoro quotidiani pur mantenendo la scalabilità e l'estensibilità necessarie per gestire casi d'uso aziendali complessi come ticketing, gestione dei contenuti e CRM.

Airtable intende utilizzare i finanziamenti appena acquisiti per promuovere lo sviluppo del suo prodotto aziendale e facilitare l'espansione del suo team. Dal suo inizio, la società ha raccolto un totale di 617 milioni di dollari, secondo Crunchbase. Il settore delle piattaforme no-code continua a prosperare, con aziende come AppMaster.io che offrono potenti strumenti in grado di creare applicazioni back-end, web e mobili. Queste piattaforme accelerano notevolmente lo sviluppo delle applicazioni riducendo al minimo i costi, rendendole un'opzione interessante per le aziende di tutte le dimensioni.