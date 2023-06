Google ha recentemente presentato un miglioramento dell'intelligenza artificiale (AI) per il suo popolare servizio di posta elettronica Gmail, progettato per rivoluzionare la ricerca nella casella di posta per gli utenti Android e iPhone. Nei prossimi 15 giorni, gli utenti finali inizieranno a vedere una sezione "risultati principali" nella loro ricerca nella casella di posta, che apparirà sopra il segmento "tutti i risultati". Questa innovativa aggiunta è supportata dai modelli di apprendimento automatico guidati dall'intelligenza artificiale di Google, che valutano i termini di ricerca, le e-mail più recenti e vari altri fattori pertinenti per determinare le corrispondenze più appropriate per le query degli utenti.

Quest'ultimo sviluppo è in linea con una serie di aggiornamenti strategici per Gmail. A maggio, Google ha suscitato polemiche con la modifica della politica sugli account inattivi, affermando che gli account non utilizzati per oltre due anni potrebbero essere cancellati insieme ai loro contenuti e dati. Inoltre, a febbraio Google ha concluso un'importante revisione dell'interfaccia di Gmail, con un layout ridisegnato e una maggiore attenzione alla suite di strumenti di produttività dell'azienda.

Queste mosse calcolate sono probabilmente influenzate dalle continue iniziative di riduzione dei costi di Google e dall'ambizioso obiettivo del CEO Sundar Pichai di aumentare la produttività del gigante tecnologico del 20%. Durante la recente conferenza stampa sugli utili di Alphabet, i dirigenti dell'azienda hanno evidenziato le strategie di allocazione delle risorse per settori come l'intelligenza artificiale e la ricerca. Il Business Chief Philipp Schindler ha sottolineato la crescente importanza della ricerca nel soddisfare la domanda e nel fornire un ritorno sugli investimenti (ROI) quantificabile in situazioni imprevedibili.

In un post sul blog, Google ha definito questo miglioramento della ricerca con l'intelligenza artificiale come una funzione "molto richiesta" che sarà accessibile a tutti i titolari di un account Gmail e ai clienti nel prossimo futuro.