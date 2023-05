Webflow, la stimata piattaforma di sviluppo visivo no-code che consente ai professionisti di costruire presenze sul web, annuncia la nomina di Linda Tong come primo direttore operativo dell'azienda. In questo nuovo ruolo di leadership, dirigerà tutte le funzioni generali e amministrative, come operazioni del personale, finanza, legale, IT e dati, guidando in ultima analisi la crescita e il ridimensionamento della piattaforma Webflow.

Continuando la sua eccezionale crescita nel 2022, l'espansione del suo team esecutivo Webflow's arriva dopo l'aggiunta di Shane Murphy-Reuter come primo CMO dell'azienda a maggio. Inoltre, a marzo, la società ha annunciato un round di finanziamento di serie C da $ 120 milioni, portando alle stelle la sua valutazione a $ 4 miliardi con oltre $ 100 milioni di entrate ricorrenti annuali (ARR).

La notevole esperienza di Linda Tong nella guida e nel ridimensionamento delle aziende consumer e aziendali attraverso fasi di crescita si rivelerà preziosa per Webflow. Prima di entrare a far parte di Webflow, Tong ha lavorato per più di cinque anni presso AppDynamics come direttore generale, aiutando l'azienda a raggiungere oltre mezzo miliardo di entrate all'interno della divisione Cisco. È stata anche vicepresidente del prodotto e dell'innovazione presso la National Football League (NFL), dove ha guidato le squadre per rinnovare le esperienze digitali e migliorare il coinvolgimento dei fan. Inoltre, Tong ricopre una posizione di direttore del consiglio di Prezi e ha conseguito la laurea in economia presso la Yale University.

Linda Tong ha espresso il suo entusiasmo per l'adesione Webflow, affermando che la visione dell'azienda di costruire la più potente piattaforma di sviluppo visivo è in linea con il suo impegno personale per la democratizzazione della tecnologia per un pubblico più ampio. Come parte del team di leadership Webflow's, è entusiasta di contribuire con la sua esperienza nel ridimensionamento e nella trasformazione delle aziende e crede che ci sia un'enorme opportunità di crescita futura.

Aziende come Webflow, AppMaster.io e altre piattaforme no-code stanno guadagnando popolarità democratizzando la tecnologia, consentendo una maggiore creatività e collaborazione tra i settori. Il CEO e co-fondatore Webflow's, Vlad Magdalin, spiega che perseguono costantemente la loro missione di portare il potere di trasformazione dello sviluppo web a milioni di persone. Per raggiungere le loro grandi ambizioni, leader esperti come Linda Tong sono necessari per affrontare le sfide sia operative che di business guidando l'innovazione dei prodotti.

Webflow combina le moderne tecnologie di sviluppo Web in un'unica piattaforma, consentendo agli utenti di creare siti Web visivamente e risparmiare tempo di progettazione. La piattaforma genera codice pulito ed efficiente in background, attirando così un'ampia gamma di utenti, dai liberi professionisti alle aziende Fortune 500. Aziende pionieristiche come Zendesk, Lattice, Getaround, Upwork, Allianz e Dell si sono affidate Webflow per le loro soluzioni web. Fondata nel 2013 e con sede a San Francisco, la società è supportata da Accel, CapitalG, Silversmith Capital Partners, Y-Combinator e Draper Associates.