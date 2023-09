Armory presenta un hub di risorse completo per gli sviluppatori per potenziare l'esperienza di distribuzione continua

Con una mossa strategica volta a elevare l'esperienza degli sviluppatori, Armory ha recentemente presentato la sua piattaforma innovativa, Developer.armory.io. Questa piattaforma è progettata per sfruttare la loro soluzione di distribuzione continua, nota come Armory Continuous Deployment-as-a-Service.

L'hub per sviluppatori è una piattaforma onnicomprensiva volta a fornire sia agli sviluppatori che agli utenti finali un accesso continuo a risorse esaustive. È dotato di una ricca gamma di materiali didattici, inclusi video tutorial, documenti di riferimento, webinar e altro ancora, consentendo agli utenti di adattarsi e avanzare al proprio ritmo.

Jim Douglas, CEO di Armory, ha sottolineato l'importanza dell'implementazione continua per aggiungere valore ai propri clienti. Ha detto che il loro team di ingegneri non solo realizza i loro prodotti ma è anche un avido consumatore. Ciò significa che sono in sintonia con l'esperienza degli sviluppatori in prima persona, il che ha sempre un impatto notevole sulle loro decisioni relative al prodotto.

Ricco di potenti funzionalità, Developer Hub offre la possibilità di visualizzare le configurazioni di distribuzione, aiutando gli utenti a comprendere le configurazioni esistenti. Gli utenti possono condividere gli URL dai servizi esposti fino ai webhooks per un'identificazione efficiente dei servizi. Inoltre, gli sviluppatori possono accedere ed esaminare i manifest Kubernetes nella schermata del grafico di distribuzione. Inoltre, favorisce gli sviluppatori con URL di anteprima esterni per i servizi Kubernetes distribuiti, garantendo un accesso autonomo senza dipendenza da team di rete esterni.

La bellezza di questo hub è la sua universalità; tutti gli utenti, anche quelli del livello Freemium, possono esplorare la gamma completa del sito Web e sfruttare il proprio account al massimo potenziale.