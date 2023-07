Estendendo il suo impegno a semplificare la comprensione del codice, CodeSee ha dichiarato l'ultimo miglioramento dei suoi servizi: l'integrazione dell'intelligenza artificiale generativa. Questa aggiunta rivoluzionaria arricchisce in modo significativo la portata delle interazioni del linguaggio naturale con le strutture di codifica.

L'amministratore delegato e cofondatore di CodeSee, Shanea Leven, ha spiegato la perfetta integrazione dell'IA generativa nella sua missione principale. Secondo Leven, l'implementazione dell'IA non solo si allinea con l'obiettivo perseguito, ma amplifica anche in modo sostanziale la comprensione del modo in cui gli sviluppatori percepiscono e interpretano il codice.

Il nuovo strumento di intelligenza artificiale fornisce una piattaforma coinvolgente per porre domande sulla codifica nell'IDE. Le domande possono spaziare dalla comprensione del processo di registrazione al discernimento della gestione degli stati nella struttura di codifica. In risposta a queste domande, CodeSee offre una spiegazione intelligentemente dettagliata e piena di contesto, completandola con una mappa visiva del codice.

Nel grande schema delle cose, CodeSee mira a scavare in profondità nelle intricate configurazioni di codifica e a collegare comodamente i punti. Introducendo linee chiare che indirizzano gli sviluppatori ai riferimenti ai file e alle funzioni pertinenti all'interno dell'IDE, CodeSee mira a presentare il contesto del funzionamento effettivo di qualcosa, ha spiegato Leven.

Nel tentativo di migliorare le funzionalità attraverso l'intelligenza artificiale, CodeSee si è unita ai giganti del settore Microsoft e OpenAI. Questa collaborazione è stata una mossa strategica considerando la struttura snella di CodeSee, composta da soli 11 membri del team. Inoltre, la partnership ha accelerato lo sviluppo delle funzionalità AI mantenendo ottimizzata l'allocazione delle risorse.

In precedenza, CodeSee ha presentato le mappe dei servizi per garantire una visibilità di alto livello su diverse basi di codice. Commentando i vantaggi di questo sviluppo, Leven ha affermato che le imprese possono disporre di una visione completa dell'architettura che prima mancava. Le aziende hanno ora una prospettiva chiara dei loro numerosi endpoints, code di messaggi, pipeline Kafka e altro ancora, consolidando la comprensione delle loro onnipresenti basi di codice.

L'integrazione di un motore di indagine basato sull'intelligenza artificiale nelle sue offerte consentirà a CodeSee di fornire ai clienti una maggiore chiarezza sul loro codice. Iniziando a lanciare la nuova funzione di intelligenza artificiale generativa come beta on demand, l'azienda intende perfezionare lo strumento in stretta collaborazione con la clientela aziendale, per poi procedere al lancio generale nel corso dell'anno.

